Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00 την Παρασκευή στην ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα έχουν σημειωθεί ισχυρές ζημιές και καταρρεύσεις κτηρίων ενώ άγνωστο παραμένει το αν υπάρχουν θύματα.

Map of the epicenter pic.twitter.com/IPST6awgbv

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίστηκε στο χωριό Τσιβρίτζε, ανατολικά της Μαλάτια. Αξίζει να αναφέρουε πως ο σεισμός έγινε αισθητός σε Συρία, Ιράκ, Λίβανο.

The Elazig earthquake ad it was felt in Gaziantep #deprem #Turkey #earthquake https://t.co/nEVCxqRPda