Σε βαθιά πολιτική κρίση οδεύει η Βρετανία με την απώλεια της πλειοψηφίας που διέθετε στη Βουλή των Κοινοτήτων ο Βρετανός Πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, μετά την απόφαση του Συντηρητικού βουλευτή Φίλιπ Λι να ενταχθεί στο φιλοευρωπαϊκό Φιλελεύθερο-Δημοκρατικό κόμμα.

Ο Φίλιπ Λι σηκώθηκε και κάθισε με τους Φιλελεύθερους μόλις ξεκίνησε ο Τζόνσον την ομιλία του στο κοινοβούλιο.

After a great deal of thought, I have reached the conclusion that it is no longer possible to serve my constituents’ and country’s best interests as a Conservative Member of Parliament. My letter to the Prime Minister: pic.twitter.com/0QreSbSdwR