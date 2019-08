Κάθετα αντίθετος ήταν ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην άποψη πως οι δασμοί που έχει επιβάλει για να αναγκάσει την Κίνα να διαπραγματευτεί μια εμπορική συμφωνία αποτελούν πρόβλημα για την οικονομία,

Ο ίδιος έστρεψε και πάλι τα βέλη του εναντίον της Fed, την οποία θεωρεί υπεύθυνη για την επιβράδυνση της μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

If the Fed would cut, we would have one of the biggest Stock Market increases in a long time. Badly run and weak companies are smartly blaming these small Tariffs instead of themselves for bad management...and who can really blame them for doing that? Excuses!

«Δεν έχουμε πρόβλημα με τους τελωνειακούς δασμούς (ξαναβάζουμε στον σωστό δρόμο τους κακούς παίκτες και εκείνους που εφαρμόζουν άδικες πρακτικές), όμως η Fed αποτελεί πρόβλημα. Δεν έχουν ιδέα τι κάνουν», έγραψε στο Twitter ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος.

Πολλές ομοσπονδίες επαγγελματιών προειδοποίησαν τον πρόεδρο τις τελευταίες ημέρες για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι επιπρόσθετοι δασμοί στα κινεζικά εισαγόμενα προϊόντα. Οι δασμοί αυτοί θα τεθούν σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου.

General Motors, which was once the Giant of Detroit, is now one of the smallest auto manufacturers there. They moved major plants to China, BEFORE I CAME INTO OFFICE. This was done despite the saving help given them by the USA. Now they should start moving back to America again?