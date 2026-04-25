Η Αθήνα τεχνολογικό «ορμητήριο» για τη Euronext

Τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Γάλλο ομόλογό του, Roland Lescure, υποδέχθηκαν στις εγκαταστάσεις του Euronext Athens ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Euronext, Stéphane Boujnah και ο επικεφαλής του Euronext Athens, Γιάννος Κοντόπουλος, εγκαινιάζοντας το νέο τεχνολογικό hub της Euronext στην Αθήνα.

Το Κέντρο Τεχνολογίας και Υποστήριξης της Euronext στην Αθήνα σηματοδοτεί τη διεύρυνση της παρουσίας του πανευρωπαϊκού ομίλου στην Ελλάδα και την ανάδειξη της Αθήνας σε κόμβο καινοτομίας για όλο τον όμιλο και την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά αποτελεί και σημείο αναφοράς για την ευρύτερη συνεργασία Ελλάδας και Γαλλίας. Μάλιστα, ο Stéphane Boujnah στον χαιρετισμό του υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία της παρουσίας του ομίλου Euronext στην Ελλάδα, και σημείωσε ότι σύντομα το Κέντρο θα ενισχυθεί, απασχολώντας πολύ μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων.

Ψήφος εμπιστοσύνης

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε το νέο Κέντρο ως ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία, σημειώνοντας ότι η επιλογή της Αθήνας αντανακλά τα σταθερά βήματα ανάπτυξης της χώρας. Στάθηκε στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που δημιουργούνται, με έμφαση στην κυβερνοασφάλεια και στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, κάνοντας λόγο για ένα hub που συγκεντρώνει ταλέντα και κεφάλαια.

Όπως σημείωσε, η επένδυση συμβολίζει την επάνοδο της χώρας και αποτελεί απόδειξη ότι η περίοδος κατά την οποία η Ελλάδα αντιμετωπιζόταν ως αναδυόμενη αγορά, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ακόμη ότι η επέκταση της Euronext δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερες και πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, σε διαφορετική κλίμακα. Τόνισε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις πρέπει να γίνουν μέρος του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος και να διεθνοποιηθούν, ενώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοίγονται ευκαιρίες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να κινηθούν πέρα από τα εθνικά σύνορα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ελλάδα περνά σε ένα μοντέλο στο οποίο δεν είναι μόνο αποδέκτης επενδύσεων, αλλά και παραγωγός τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε ότι δημιουργείται μια ολοκληρωμένη αγορά στην υπηρεσία της καινοτομίας, η οποία ενώνει ιδέες, ανθρώπους και κεφάλαια.

Win-win

Από την πλευρά του, ο Roland Lescure έκανε λόγο για μια παλιά φιλία 200 ετών μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας, την οποία ανέδειξε και η επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν, συνδέοντάς τη με την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext. Περιέγραψε τη συνεργασία ως «win-win» και ως μια σχέση όπου «1+1=3», σημειώνοντας ότι το Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη και βαθύτερη αγορά.

Ο ίδιος τόνισε ότι η Ελλάδα δεν είναι πλέον μια οικονομία «υπό ανάπτυξη», αλλά μια χώρα που αναπτύσσεται δυναμικά. Συνέδεσε επίσης την ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στη Euronext με την ενίσχυση της ευρωπαϊκής κυριαρχίας, λέγοντας ότι οι δύο πλευρές είναι ευθυγραμμισμένες. Παρομοίασε τη σύνδεση του Χρηματιστηρίου Αθηνών με τη Euronext ως «γάμο λογικής και αγάπης», κάνοντας λόγο για έναν κοινό δρόμο οικονομικής καινοτομίας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανάγκη μιας ισχυρότερης και πιο ρευστής ευρωπαϊκής αγοράς, ικανής να στηρίξει τις επιχειρήσεις που θα διαμορφώσουν την Ευρώπη και τον κόσμο του αύριο. Όπως είπε, ένα από τα μεγάλα ζητούμενα είναι η «Ευρώπη της αποταμίευσης και της επένδυσης», ώστε η Ευρώπη να γίνει πιο ευημερούσα, πιο δίκαιη και πιο ισχυρή, προσφέροντας στους νέους ένα βιώσιμο και ελκυστικό μέλλον.

Ο Γάλλος υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, λέγοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανοικτή οικονομία, αλλά ταυτόχρονα να στηρίζει στρατηγικούς κλάδους, την καινοτομία και τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ψηφιακό ευρώ, σημειώνοντας ότι μπορεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή κυριαρχία, να διευκολύνει τις συναλλαγές σε ολόκληρη την Ευρωζώνη και να αποτελέσει ακόμη ένα σύμβολο της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Διευρυμένος ρόλος για την Αθήνα

Ο Γιάννος Κοντόπουλος περιέγραψε το νέο Κέντρο ως μια σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης στη χώρα, στους ανθρώπους της και στο μέλλον της. Όπως ανέφερε, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει ουσιαστικά βήματα προόδου, με την ελληνική οικονομία, το επενδυτικό περιβάλλον και το ανθρώπινο δυναμικό της χώρας να αναδεικνύουν ισχυρές δυνατότητες, ιδίως στον τομέα της τεχνολογίας.

Σημείωσε ότι η Αθήνα εξελίσσεται σταδιακά όχι μόνο σε τόπο άντλησης κεφαλαίων, αλλά και σε σημείο όπου αναπτύσσεται τεχνολογία και δημιουργούνται συστήματα. Αυτό, όπως είπε, είναι ακριβώς το νόημα του νέου Κέντρου.

Ο επικεφαλής της Euronext Athens υπογράμμισε ότι η ένταξη του προσωπικού της Αθήνας στον όμιλο Euronext δεν αφορά απλώς τη συμμετοχή σε έναν μεγάλο οργανισμό, αλλά τη συμμετοχή σε κάτι ευρύτερο, σε μια ενιαία ευρωπαϊκή υποδομή αγορών που συνδέει χώρες, επενδυτές και ευκαιρίες. Όπως ανέφερε, από την Αθήνα θα υποστηρίζονται συστήματα που στηρίζουν κεφαλαιαγορές σε ολόκληρο τον κόσμο, με την εργασία που γίνεται εδώ να έχει αντίκτυπο πολύ πέρα από τα ελληνικά σύνορα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η επένδυση δημιουργεί νέες ευκαιρίες για ταλέντα και δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να εργαστούν σε διεθνή έργα υψηλού επιπέδου, παραμένοντας στην Ελλάδα. Αν ο στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, πρόσθεσε, πρέπει να συνδεθεί το ταλέντο με την ευκαιρία και να δημιουργηθούν λόγοι ώστε οι άνθρωποι να μείνουν, να επιστρέψουν και να χτίσουν την εμπειρία τους εδώ.

Κλείνοντας, ανέφερε ότι χτίζεται μια πιο συνδεδεμένη, πιο ανθεκτική και πιο εξωστρεφής κεφαλαιαγορά, με την Αθήνα να αποκτά διευρυμένο ρόλο όχι μόνο ως χρηματοοικονομικό κέντρο, αλλά και ως βασικός συντελεστής στις ευρωπαϊκές υποδομές αγορών και στο τεχνολογικό τοπίο της Ευρώπης.