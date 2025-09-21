Ειδήσεις | Ελλάδα

Γεωργιάδης: Από 1 Οκτωβρίου τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ στο 1566

Στο νέο τρόπο με τον οποίο θα κλείνουν οι πολίτες ραντεβού στα νοσοκομεία, από την 1η Οκτωβρίου, αναφέρεται με νέα ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Πολλές φωνές κι απόψεις ακούγονται αλλά εσύ χρειάζεσαι μια και αξιόπιστη πηγή. Το 1566 συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες υγείας του ΕΣΥ σε ενα σημείο. Γιατί η υγεία δεν μπορεί να είναι πολυφωνική. Τώρα έγινε πολυκαναλική και όλα αυτά δωρεάν. Από 01 Οκτωβρίου και όλα τα ραντεβού με όλα τα Νοσοκομεία του ΕΣΥ συνδεδεμένα εδώ», έγραψε.

Στην ανάρτηση προστέθηκε και το βίντεο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του νέου αριθμού 1566.

tags:
Υπουργείο Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης
Νοσοκομεία

