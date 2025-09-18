Αυστραλία: Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 62% ως το 2035

«Ακούμε τους επιστήμονες και ενεργούμε προς το συμφέρον της Αυστραλίας», δήλωσε ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι κατά την παρουσίαση αυτού του στόχου.

Η Αυστραλία δεσμεύτηκε σήμερα να μειώσει ως το 2035 τις εκπομπές της αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου από 62 ως 70% σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, ύστερα από τη δημοσίευση έκθεσης στην οποία διαπιστωνόταν ότι η κλιματική αλλαγή απειλεί τις συνθήκες ζωής περισσότερων από ένα εκατομμύριο ανθρώπων στη χώρα.

Οι δεσμεύσεις της Αυστραλίας υπερβαίνουν αυτές του Καναδά και της Νέας Ζηλανδίας, όχι όμως αυτές της Βρετανίας, οι στόχοι της οποίας είναι από τους πιο φιλόδοξους στον κόσμο.

Ο προηγούμενος στόχος που είχε θέσει η Αυστραλία ήταν μείωση των εκπομπών της αερίων του θερμοκηπίου κατά 43% ως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2005.

Οι παγκόσμιες εκπομπές των αερίων αυτών αυξάνονται την ώρα που θα έπρεπε να μειωθούν κατά σχεδόν το ήμισυ ως το 2030 για να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη στα επίπεδα της συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα.

Βάσει αυτής της συμφωνίας, κάθε χώρα θα πρέπει να δηλώσει στον ΟΗΕ έναν υπολογισμένο στόχο μείωσης των εκπομπών της των αερίων αυτών ως το 2035, όπως και ένα σχέδιο για την επίτευξή του.

Οι στόχοι αυτοί έπρεπε να υποβληθούν στην αρχή της χρονιάς, αλλά μόνον 10 από περίπου 200 χώρες το έκαναν, σύμφωνα με βάση δεδομένων του ΟΗΕ.

Ο οδικός χάρτης της Αυστραλίας για το κλίμα κοινοποιήθηκε στον απόηχο εθνικής αποτίμησης των κλιματικών κινδύνων που ανακοινώθηκε αυτήν την εβδομάδα, αποκαλύπτοντας ότι η άνοδος των θερμοκρασιών θα έχει «αλυσιδωτές, συνδυασμένες και ταυτόχρονες» επιπτώσεις στη ζωή των κατοίκων της.

Για παράδειγμα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι από τα 27 εκατομμύρια κατοίκους της χώρας ζουν σε περιοχές που αναμένεται ότι θα πληγούν από την άνοδο της στάθμης των υδάτων ως το 2050, διαπιστώνεται στην έκθεση που δημοσιεύτηκε.

Η χώρα έχει επενδύσει δισεκατομμύρια στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια και έχει δεσμευτεί να γίνει υπερδύναμη όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Το παράδοξο με τις φιλοδοξίες αυτές είναι ότι η Αυστραλία παραμένει μια από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς άνθρακα παγκοσμίως και συνεχίζει να επιδοτεί μαζικά τους τομείς των ορυκτών καυσίμων.

Σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της φήμης της δήλωσε υποψηφιότητα για να υποδεχθεί τη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα την ερχόμενη χρονιά, στο πλευρό των γειτονικών της νησιωτικών κρατών του Ειρηνικού που απειλούνται από την άνοδο της στάθμης των υδάτων.

