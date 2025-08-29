Ειδήσεις | Ελλάδα

Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στη Χόικα του Δήμου Σουλίου Θεσπρωτίας

Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε αργά το μεσημέρι στη Χόικα του Δήμου Σουλίου στη Θεσπρωτία. Η φωτιά καίει δασική έκταση σε δύσβατη περιοχή.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεση επιχειρούν στην περιοχή 62 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων από 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Είναι η 8η φορά που ξεσπά φέτος πυρκαγιά στην περιοχή.

