IDF: Άγρια βασανιστήρια της Χαμάς κατά Παλαιστινίων στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα οπτικό υλικό που ανακάλυψε στον παλαιστινιακό θύλακα κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων.

Ο ισραηλινός στρατός (IDF) δημοσίευσε βιντεοσκοπημένο υλικό που απεικονίζει άνδρες της Χαμάς να βασανίζουν Παλαιστίνιους πολίτες της Γάζας.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα Jerusalem Post, κατά τη διάρκεια χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, οι δυνάμεις του IDF και της Υπηρεσίας Ασφαλείας του Ισραήλ (ISA) αποκάλυψαν βίντεο που δείχνουν βασανιστήρια που διέπραξε η Χαμάς κατά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας.

⚠️🎥 VIEWER DISCRETION ADVISED:

The IDF released a video compilation on Sunday showing the detainment and torture of Gazans by Hamas.

This clip reveals Hamas’s brutal methods of interrogation, violating human rights, and oppressing Gazans.

Read more: https://t.co/697VJ7BRXB pic.twitter.com/XTFNbxlNIP

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 10, 2024