Τι περιουσία αφήνει πίσω της η θρυλική Βρετανίδα ηθοποιός που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή.

Η θρυλική Βρετανίδα ηθοποιός Mάγκι Σμιθ άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 89 ετών την Παρασκευή, σκορπώντας παγκόσμια θλίψη, καθώς αγαπήθηκε ευρέως από τους ρόλους της. Μέσα στην 60ετή καριέρα της, έγραψε ιστορία, όντας μία εκ των ελάχιστων ηθοποιών που κέρδισαν και τα τρία βραβεία: Όσκαρ (2 φορές), Emmy (4 φορές) και Τony, ενώ υπήρξε υποψήφια για έξι βραβεία Laurence Olivier, ενώ έχτισε και μια μικρή περιουσία.

Ειδικότερα, κέρδισε βραβεία Όσκαρ Καλύτερης Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία The Prime of Miss Jean Brodie (1969) και Καλύτερης Β' Γυναικείας Ερμηνείας για την ταινία California Suite (1978). Έθεσε επίσης υποψηφιότητα για Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Δωμάτιο με θέα» (1985) ενώ έλαβε σημαντικές διακρίσεις και διεθνή αναγνώριση για τις εμβληματικές ερμηνείες της.

Η λαμπρή καριέρα της ξεκίνησε τη δεκαετία του 1950, ενώ στον 21ο αιώνα, απέκτησε νέους θαυμαστές μετά τη συμμετοχή της στις ταινίες του «Χάρι Πότερ», ως καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ. Το 1990, τιμήθηκε από τη βασίλισσα Ελισάβετ, λαμβάνοντας τον τίτλο «Dame». Έπαιξε επίσης στις ταινίες Death on the Nile (1978), Hook (1991), Sister Act (1992), The Secret Garden (1993), The Best Exotic Marigold Hotel (2012), Quartet (2012) και The Lady in the Van (2015).

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Μάγκι Σμιθ. Έφυγε ειρηνικά από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί της Παρασκευής στις 27 Σεπτεμβρίου. Ήταν μαζί με τους φίλους και την οικογένειά της στο τέλος. Αφήνει πίσω δύο γιους και πέντε αγαπημένα εγγόνια που είναι συντετριμμένα από την απώλεια της εξαιρετικής μητέρας και γιαγιάς τους» τόνισε σε ανακοίνωσή της η οικογένειά της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσο πλούσια είναι η οικογένεια Βαρδινογιάννη

«Θα θέλαμε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσουμε το υπέροχο προσωπικό του νοσοκομείου Chelsea and Westminster για τη φροντίδα και την αμέριστη ευγένειά τους κατά τις τελευταίες ημέρες της. Σας ευχαριστούμε για όλα τα ευγενικά σας μηνύματα και την υποστήριξή σας και σας ζητάμε να σεβαστείτε την ιδιωτική μας ζωή αυτή τη στιγμή» καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Η εντυπωσιακή υποκριτική καριέρα της αναπόφευκτα, την έκανε και πλούσια. Ειδικότερα, η ταλαντούχος ηθοποιός αφήνει πίσω της μία περιουσία στην περιοχή των 40 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με διεθνή ΜΜΕ. Μεγάλο μέρος του πλούτου της προήλθε από το Χάρι Πότερ, ενώ το 2021, μόνο από τον ρόλο της στο «Downton Abbey» φέρεται να πληρώθηκε με 3 εκατ. δολάρια.