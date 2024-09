Γερμανία: Έκρηξη στο κέντρο της Κολωνίας

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κολωνία, έπειτα από ισχυρή έκρηξη στον δακτύλιο γύρω από το ιστορικό κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την Kölner Anzeige, η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή και, με ανακοίνωσή της στο «Χ», καλεί τους πολίτες να την αποφεύγουν. Δεν υπάρχουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για την έκρηξη.

🇩🇪An explosion occurred in the center of the German city of Cologne this morning during a major police operation, the Kölner Stadt-Anzeiger newspaper reports.

Police have cordoned off the area. No details are available yet.#Germany pic.twitter.com/xNWfZpzyAV

— Intel Slava (@Intel_Slava) September 16, 2024