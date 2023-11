GIVINGTUESDAY: Το ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κίνημα Προσφοράς για 5η συνεχή χρονιά

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, κάνοντας τις αγορές σου στα συνεργαζόμενα καταστήματα, έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις και εσύ στο κίνημα φιλανθρωπίας και να στηρίξεις τον ΔΕΣΜΟ και τις κοινωφελείς δράσεις, ώστε να συνεχίσει να δημιουργεί ιστορίες προσφοράς κάθε μέρα!

Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 και για 5η συνεχή χρονιά, το ΜΚΣ ΔΕΣΜΟΣ συμμετέχει στην Παγκόσμια Ημέρα Προσφοράς #GIVINGTUESDAY και συνεργάζεται με 26 φυσικά καταστήματα και e-shops που προσφέρουν μέρος των εσόδων τους για την ενίσχυση του κοινωνικού έργου του σωματείου.

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο Τύπου, κάνοντας τις αγορές σου στα συνεργαζόμενα καταστήματα, έχεις την ευκαιρία να συμμετέχεις και εσύ στο κίνημα φιλανθρωπίας και να στηρίξεις τον ΔΕΣΜΟ και τις κοινωφελείς δράσεις, ώστε να συνεχίσει να δημιουργεί ιστορίες προσφοράς κάθε μέρα!

Το #GIVINGTUESDAY Global αποτελεί την πιο μεγάλη ημέρα φιλανθρωπίας στον κόσμο. Ξεκίνησε το 2012, ως μια απλή ιδέα που θα ενθαρρύνει και θα ενεργοποιήσει έστω για μια μέρα, το αίσθημα αλληλεγγύης και προσφοράς. Σήμερα, γιορτάζεται σε 75 χώρες στον κόσμο, την πρώτη Τρίτη μετά την Black Friday, με στόχο να εμπνεύσει την προσφορά, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία μέχρι την περίοδο των Χριστουγέννων.

Σημειώνεται ακόμα πως ο ΔΕΣΜΟΣ, εδώ και μια δεκαετία, βρίσκεται σταθερά δίπλα σε κάθε ανάγκη αξιοποιώντας αποτελεσματικά και ουσιαστικά κάθε προσφορά, μικρή ή μεγάλη.

Ειδικότερα τα τελευταία δύο χρόνια, η υγειονομική κρίση που βιώνουμε, εκτός από τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που έφερε στην επιφάνεια, ανέδειξε παράλληλα και την καταλυτική δύναμη της αλληλεγγύης, της συνεργασίας και της προσφοράς στον συνάνθρωπο. Με την υποστήριξη του επιχειρηματικού κόσμου, της κοινωνίας των πολιτών και άλλων φορέων, αλλά κυρίως με την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, ο ΔΕΣΜΟΣ θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη.

Γίνε και εσύ μέρος του κινήματος #GIVINGTUESDAY και στήριξε το ΔΕΣΜΟ, ενισχύοντας το κοινωνικό του έργο! Την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιείς μια δωρεά με κάθε αγορά σου στα συνεργαζόμενα με τον ΔΕΣΜΟ καταστήματα Botilia.gr, Cocoon Urban Spa, CosmosSport , CPI A.E - Computer Peripherals International, ESOPHY, FLOCAFE, Fresh Line , Holmes Place , IOANNA KOURBELA , IOULIA VASILAKI , KATERINA PSOMA , MA CHERIE , My Market , Maya Zoulovits , Symbeeosis, Skroutz.gr, Sun of a Beach, Two In A Castle, VARDAS, Κυφίδης Ορθοπεδικά , Zampano Athens, Matchbox, Ocean Hero, KOKU concept, Ileana Makri, Secret Garden.