Οι τοπικές επιχειρήσεις στρατηγικοί εταίροι στην αειφορία του Navarino Challenge 2023

Η στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων είναι αποφασιστικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την αειφορία μιας διοργάνωσης αθλητικού τουρισμού.

Το Navarino Challenge λοιπόν, στο πλαίσιο της χάραξης της στρατηγικής του, εφάρμοσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αειφόρου ανάπτυξης που πέραν των δράσεων που αφορούν στο περιβάλλον, περιλάμβανε ενέργειες για την οικονομία και την κοινωνία.

Μερικές από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο Navarino Challenge ήταν οι: Βλάχα, Ποσειδωνία, Karalis City Hotel & Spa, Karalis Beach, Phee, Νέστωρ, Pilia Express, Zoe Seaside Resort, Rania’s Flower στην Πύλο, Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, Moraitis Watersports στη Γιάλοβα, Nestor Tours and Transfers.

Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την προσπάθεια υιοθέτησης μιας πιο φιλικής προς το περιβάλλον στρατηγικής, οι εταιρείες αυτές προβληθήκαν μέσα από μια σειρά δράσεων που σκοπό είχαν να ενημερώσουν, να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινότητα και φυσικά να προσφέρουν:

Στην προβολή της περιοχής

Στην προσφορά εργασίας στην τοπική κοινωνία

Στη βοήθεια των τοπικών αγορών

Στην ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής

Στην αναβάθμιση της περιοχής

Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες του Navarino Challenge είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος στα μαθήματα baby swimming που ήταν powered by Βλάχα, να δοκιμάσουν μοναδικές συνταγές και τοπικά γεύματα από αγνά και παραδοσιακά προϊόντα της Πελοποννησιακής βιοτεχνίας Βλάχα που παρουσίασε το εξαιρετικό τραχανότο και τον ξινό τραχανά στα πιάτα των ξενοδοχείων της Costa Navarino καθώς και των συνεργαζόμενων εστιατορίων της περιοχής, όπως αυτό του εστιατορίου Ποσειδωνία στην Πύλο, ενώ όλοι οι δρομείς έλαβαν μοναδικά προϊόντα της στο πακέτο συμμετοχής τους.

Photo Credit: Elias Lefas – Navarino Challenge

Η διοργάνωση συνεργάστηκε για ακόμα μία χρονιά με απόλυτη επιτυχία με το εστιατόριο Ποσειδωνία στην Πύλο και τα ξενοδοχεία Karalis City και Karalis Beach. Εκτός από τη συνέργεια μεταξύ τοπικών επιχειρήσεων που επιτεύχθηκε, παράλληλα υποστήριξαν τις δράσεις που έγιναν στην περιοχή και πιο συγκεκριμένα, τις διαγνωστικές εξετάσεις πρωτοβάθμιας φροντίδας για τους κατοίκους που έγιναν υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Μεσσηνίας στον χώρο πλησίον του εστιατορίου, τα 2χλμ περπάτημα από την Οικία του Τσικλητήρα στο Νιόκαστρο, την επίσκεψη στο το επιβλητικό κάστρο – φρούριο Νιόκαστρο καθώς και τη δράση skateboarding, στην προβλήτα του λιμανιού της Πύλου, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος.

Οι επισκέπτες και συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πιούν τον καφέ τους το πρωί και να δοκιμάσουν την παραδοσιακή ελληνική κουζίνα, τα τοπικά εδέσματα, καθώς και ολόφρεσκο ψάρι στο εστιατόριο Ποσειδωνία το βράδυ με θέα τη θάλασσα, δίπλα από την Οικία του Ολυμπιονίκη Κωστή Τσικλητήρα.

Τα δε ξενοδοχεία Karalis City και Karalis Beach πρόσφεραν μοναδική φιλοξενία και άνεση σε επισκέπτες και συμμετέχοντες του Navarino Challenge. Πιο συγκεκριμένα πρόσφεραν ειδικές τιμές, άνεση και πολυτέλεια σε μοναδικά καταλύματα όπως το ξενοδοχείο Karalis Beach Hotel που βρίσκεται στην κυριολεξία πάνω στη θάλασσα.

Photo Credit: Elias Lefas – Navarino Challenge

Τέλος, το Karalis City Hotel & Spa φιλοξένησε την ημερίδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που έγινε για την πρόληψη και αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων powered by Novo Nordisk με τη συμμετοχή του πρεσβευτή του ελληνικού τουρισμού Κωνσταντίνου Καρνάζη, του ενδοκρινολόγου-διαβητολόγου, Δρ. Κωνσταντίνου Μανωλόπουλου και της Διευθύντριας Εταιρικών Υποθέσεων της Novo Nordisk Hellas, κας. Μαίρης Καραγεώργου.

Η διοργάνωση εφάρμοσε και φέτος βιώσιμες πρακτικές, συμβάλλοντας στην προστασία του περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, το Navarino Challenge συνεργάστηκε για ακόμα μία χρονιά με την Πελοποννησιακή εταιρεία PHEE, μια νεοφυή εταιρεία που έχει αναπτύξει, μια καινοτόμο τεχνολογία, για την επαναχρησιμοποίηση γκάμας φυτικών αποβλήτων, για την κατασκευή βιοσύνθετων πάνελ, με εμπορικές εφαρμογές στην αρχιτεκτονική, την επιπλοποιία αλλά και σε χρηστικά αντικείμενα. Φέτος καινοτόμησε εκ νέου, καθώς για άλλη μια χρονιά ήταν η μόνη διοργάνωση παγκοσμίως που έδωσε στους συμμετέχοντες μετάλλιο φτιαγμένο από επαναχρησιμοποιημένα φύλλα Ποσειδωνίας, ενώ τα βραβεία που δόθηκαν στις τιμητικές βραβεύσεις κατασκευάστηκαν, από το νέο υλικό της PHEE, που βασίζεται σε απόβλητα καφέ espresso.

Όλοι οι δρομείς επίσης γνώρισαν από κοντά τα υψηλής ποιότητας καλλυντικά Messinian Spa, μια σειρά καλλυντικών με βάση το ελαιόλαδο Καλαμάτας και πολλούς άλλους φυσικούς θησαυρούς της ελληνικής φύσης, ενώ η Messinian Spa ως Official Beauty Partner υποστήριξε και τη δράση του yoga. Τα μαθήματα yoga που βελτιώνουν την ευελιξία και την ψυχική υγεία, πραγματοποιήθηκαν φέτος από το Angelic Yoga Arts και περιλάμβαναν το Sunset Beach Yoga powered by Messinian Spa στην παραλία του W Costa Navarino καθώς και Yoga powered by Messinian Spa στο The Westin Resort Costa Navarino.

Photo Credit: Elias Lefas – Navarino Challenge

Ένας από τους πιο σημαντικούς συνεργάτες του Navarino Challenge τα τελευταία χρόνια είναι η μεταφορική εταιρεία Pilia Express η οποία φροντίζει κάθε χρόνο για την έγκαιρη μεταφορά εμπορευμάτων και προϊόντων της διοργάνωσης και των χορηγών της, βοηθώντας στην ομαλή διεξαγωγή των δράσεων του. Με έδρα στην Αθήνα και την Πύλο, η Pilia Express φροντίζει για την ασφάλεια, την αποθήκευση και ορθή μεταφορά των υλικών. Στο πλαίσιο του φετινού Navarino Challenge, ο εκπρόσωπος της Pilia Express, κ. Άρης Ηλιακίδης δήλωσε: «Είναι χαρά και τιμή μας που συνεργαζόμαστε για ακόμα μία χρονιά με ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά και wellness events στην Ευρώπη, το Navarino Challenge. Η Pilia Express πάντα συνεπής όλα αυτά τα χρόνια φροντίζει για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών κάλυψης στις ανάγκες μεταφορών της διοργάνωσης, έχοντας πάντα ως γνώμονα την ασφάλεια των προϊόντων και εμπορευμάτων κατά την παραλαβή, την αποθήκευση και την αποστολή στον τελικό προορισμό. Η Μεσσηνία έχει γίνει ένας σημαντικός τουριστικός και όχι μόνο προορισμός για την Ευρώπη και η Pilia Express έχει καταφέρει να αναπτυχθεί παράλληλα εξυπηρετώντας τον σκοπό αυτό. Η εμπειρία μας και η τεχνογνωσία μας σε παραδόσεις πλοίων σε όλο τον κόσμο μας έδωσε τη δυνατότητα να παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών επιπέδων».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς απονομών το Σάββατο 14 Οκτωβρίου, όλοι οι συμμετέχοντες και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τα εμπνευσμένα κρασιά από τη Μεσσηνία «Νέστωρ». Το οινοποιείο «Νέστωρ» βρίσκεται σε μία από τις πιο εύφορες περιοχές της Νοτιοδυτικής Μεσσηνίας, στον Πύργο Τριφυλίας και περιβάλλεται από αμπελώνες και ελαιώνες, βόρεια του Κόλπου του Ναβαρίνου. Η γκάμα των κρασιών του οινοποιείου Νέστωρ, εξυπηρετεί ποικιλιακές και γευστικές απαιτήσεις καταναλωτών, καθώς και ανάγκες επαγγελματιών του κλάδου. Στο πρωτοποριακό Miele Open House οι επισκέπτες του Navarino Challenge θαύμασαν τον καινοτόμο συντηρητή κρασιών της Miele που διατηρεί τα κρασιά στην ιδανική θερμοκρασία και απόλαυσαν τα μοναδικά κρασιά του Οινοποιείου.

Σε θέματα διαμονών και φιλοξενίας στην περιοχή της Γιάλοβας, τη διοργάνωση υποστήριξε με ειδικές τιμές το Zoe Seaside Resort, στην πανέμορφη παραλία της Γιαλόβας με τα κρυστάλλινα νερά της. Όσοι επισκέφτηκαν για πρώτη φορά το ξενοδοχείο αισθάνθηκαν τη ζεστή φιλοξενία καθώς επίσης, την ενέργεια του όρμου του Ναβαρίνου και του ιστορικού νησιού της Σφακτηρίας.

Τη διακόσμηση των τραπεζιών της βραδιάς απονομών του Navarino Challenge 2023, ανέλαβε το κατάστημα Rania’s Flower που βρίσκεται στην Πύλο και υποστήριξε ως Αρωγός τη φετινή διοργάνωση.

Στα φετινά μαθήματα taekwondo powered by The Vegetarian Butcher που έγιναν στη μνήμη του Αλέξανδρου Νικολαΐδη, με τον Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσο παρουσία της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο taekwondo Αρετής Αθανασοπούλου συμμετείχαν πάνω από 100 παιδιά του συλλόγου taekwondo ΑΓΣ Καλαμάτας.

Photo Credit: Elias Lefas – Navarino Challenge

Επίσης, όλοι οι δρομικοί αγώνες έγιναν σε συνδιοργάνωση με τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και την ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα, στο 1χλμ powered by Europa είχαν δυναμική συμμετοχή πάνω από 100 περίπου παιδιά και συνοδοί από τον Μεσσηνιακό Γυμναστικό Σύλλογο και τον Αθλητικό Σύλλογο ΑμεΑ «ΔιαφοροΖΩ». Στον χώρο των δρομικών αγώνων διεξήχθη ένα BBQ event powered by Hellmann’s / Knorr & The Vegetarian Butcher, το οποίο υποστηρίχθηκε από το catering του εστιατορίου Ποσειδωνία, με τους συμμετέχοντες και επισκέπτες να δοκιμάζουν μοναδικές γεύσεις όπως φυτικά burgers The Vegetarian Butcher, μαγιονέζες Vegan και Real, κέτσαπ, μουστάρδες και BBQ sauces από τη Hellmann’s καθώς και χορταστικά Snack Pots από την Knorr. Η συμμετοχή στα δρομικά events ήταν δωρεάν για όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Πύλου-Νέστορος, της ΤΕΜΕΣ και φυσικά για όλα τα παιδιά.

Τέλος, πολύ σημαντική παρουσία και συμμετοχή είχε και η ομάδα του γυμναστηρίου Rep Factory που βρίσκεται στην Πύλο, η οποία συμμετείχε σε δράσεις όπως το τρέξιμο, το high intensity training, το beach yoga powered by Messinian Spa, το spinning powered by Βίκος και το crossfit.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργάνωση δώρισε τον αθλητικό εξοπλισμό της και φέτος στους δύο αθλητικούς συλλόγους της περιοχής, στον Ναυταθλητικό Όμιλο Πύλου και τον Ναυτικό Αθλητικό Σύλλογο Πύλου «Νέστωρ». Μπάλες, μπασκέτες, τσάντες, ρούχα και επιπλέον εξοπλισμός παραδοθήκαν από τους διοργανωτές που στηρίζουν με ένα επιπλέον τρόπο τον αθλητισμό στην περιοχή.

Η διοργάνωση του Navarino Challenge διεξάγεται από την πρώτη χρονιά με την υποστήριξη του Δήμου Πύλου-Νέστορος που βρίσκεται πάντα δίπλα στη διοργάνωση, ως αρωγός φροντίζοντας για την ομαλή διεξαγωγή της. Κάθε χρόνο το πρόγραμμα του Navarino Challenge εμπλουτίζεται με αρκετές δράσεις στην περιοχή, με στόχο την ανάδειξη των μνημείων και πολιτιστικών στοιχείων της, την προώθηση της τουριστικής της κίνησης, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και την προώθηση του αθλητικού τουρισμού της Πύλου και των γύρω περιοχών της.

Φυσικά, όλες οι τοπικές επιχειρήσεις συμμετείχαν παράλληλα στο κεντρικό και παγκόσμιο μήνυμα της εκδήλωσης, «ο αθλητισμός ενώνει», του Navarino Challenge, που ένωσε για 11η χρονιά, στις 13-15 Οκτωβρίου, όλους τους ανθρώπους μέσα από πάνω από 55 δραστηριότητες και 20 Ολυμπιακά αθλήματα στα ξενοδοχεία W Costa Navarino, The Westin Resort Costa Navarino και στην Πύλο. Η διοργάνωση ανανεώθηκε ώστε να προσφέρει δράσεις σε τρία ξενοδοχεία (W, The Westin, Romanos) και στα δύο γήπεδα γκολφ της Costa Navarino, την πόλη της Πύλου αλλά και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας υλοποιώντας επιπλέον καινοτόμα βήματα.

Το Navarino Challenge είχε περισσότερες από 3.500 συμμετοχές, ανθρώπων όλων των ηλικιών, από 1 μηνός έως 85 ετών, αθλητές ΑΜΕΑ, καθώς και συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στις δράσεις με τα κατοικίδιά τους, στην Costa Navarino και την Πύλο, στον Δήμο Πύλου-Νέστορος, με φόντο το υπέροχο μεσσηνιακό τοπίο και τον κόλπο του Ναυαρίνου.

Photos Credit: Navarino Challenge