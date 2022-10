Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν οικονομικά την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν γνωστοποίησε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα και επανέλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά τις «φρικιαστικές επιδρομές» της Ρωσίας.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν γνωστοποίησε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα και επανέλαβε την υποστήριξη των ΗΠΑ στην Ουκρανία μετά τις «φρικιαστικές επιδρομές» της Ρωσίας.

«Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε αταλάντευτη οικονομική, ανθρωπιστική βοήθεια και βοήθεια για την ασφάλεια, ώστε η Ουκρανία να μπορεί να αμυνθεί και να φροντίσει τον λαό της», ανέφερε ο Μπλίνκεν σε ένα tweet.

I just spoke with @DmytroKuleba to reiterate U.S. support for Ukraine following the Kremlin’s horrific strikes this morning. We will continue to provide unwavering economic, humanitarian, and security assistance so Ukraine can defend itself and take care of its people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 10, 2022