Θετικός στον κορονοϊό ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter.

Θετικός στον κορονοϊό είναι ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter.

«Βιώνω ήπια συμπτώματα και ακολουθώ τις συμβουλές των ειδικών, σε απομόνωση μέχρι να είμαι ξανά υγιής. Είμαι τυχερός που είμαι εμβολιασμένος, έχω κάνει ενισχυτική δόση κι έχω πρόσβαση σε τεστ και εξαιρετική ιατρική περίθαλψη», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Γκέιτς.

I've tested positive for COVID. I'm experiencing mild symptoms and am following the experts' advice by isolating until I'm healthy again.

Παράλληλα, ανάφερε πως το φιλανθρωπικό ίδρυμα Bill & Melinda Gates -του οποίου είναι επικεφαλής- θα συνεχίσει να εργάζεται με τους συνεταίρους του και θα κάνει ό,τι μπορεί «για να διασφαλίσει ότι κανείς από εμάς δεν θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει ξανά μια πανδημία».

The Gates Foundation is coming together today for the first time in two years, and I am lucky to be on Teams to see everyone and thank them for their hard work.

— Bill Gates (@BillGates) May 10, 2022