Επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Ισραήλ στις 11 Απριλίου

Στο Ισραήλ θα μεταβεί μεθαύριο, Δευτέρα 11 Απριλίου, o αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος. Όπως ανακοινώθηκε, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of the General Staff of Israel Defense Forces αντιστρατήγου Aviv Kohavi.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ