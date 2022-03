Ουκρανία: Σε εξέλιξη νέος γύρος συνομιλιών - Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Κίεβο για 35 ώρες

Νέα προσπάθεια για αποκλιμάκωση της έντασης στον πόλεμο της Ουκρανίας ξεκίνησε με τον καινούργιο συζητήσεων μεταξύ αντιπροσωπειών από τις ηγεσίες των δύο χωρών, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα και οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της χώρας μετρούν τις πληγές τους μετά τις διαδοχικές επιθέσεις από στεριά και αέρα που σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες.

Το μεσημέρι της Τρίτης, ο επικεφαλής της ουκρανικής αποστολής και σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένκσι, Μικαίλο Ποντόλιακ, ανέφερε σε ανάρτηση του στο Twitter πως «οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, με τα θέματα προς συζήτηση να είναι η κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση των στρατευμάτων από την Ουκρανία».

Negotiations are ongoing. Consultations on the main negotiation platform renewed. General regulation matters, ceasefire, withdrawal of troops from the territory of the country…

