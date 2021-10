Σε 2 δημοσιογράφους, την Μαρία Ρέσα από τις Φιλιππίνες και τον Ντμίτρι Μουράτοφ από τη Ρωσία, απονέμηθηκε το Νόμπελ Ειρήνης του 2021.

Σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή, οι δημοσιογράφοι βραβεύτηκαν για «τις προσπάθειες τους να διασφαλίσουν την ελευθερία έκφρασης, που αποτελεί προϋπόθεση για τη δημοκρατία και τη διαρκή ειρήνη».

BREAKING NEWS:



The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT

October 8, 2021