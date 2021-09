Νέα πρόκληση εξαπέλυσε η Άγκυρα προς την Αθήνα, με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να εκδίδει ανακοίνωση στο Twitter για την Τριπολιτσά. Το γεγονός ότι η Τουρκία θυμήθηκε την Τριπολιτσά για να προκαλέσει προκάλεσε εντύπωση, καθώς δεν το είχε ξανακάνει αυτό όπως αναφέρει το ΣΚΑΙ.

Το τουρκικό ΥΠΕΞ φιλοτέχνησε δε και χάρτη με αίμα να κυλάει από μια πινέζα στην Τριπολιτσά στο χάρτη της Πελοποννήσου(!) "23 Σεπτεμβρίου 1821. Σφαγή της Τριπολιτσάς. Μια μαύρη κηλίδα στην ιστορία!" γράφει ο χάρτης...

200 years have passed since tens of thousands of Turks were brutally and mercilessly massacred in #Tripolitsa. This inhumane massacre was aimed to not let a single Turk survive in the Peloponnese, and thus it has gone down in history as a black stain. pic.twitter.com/HGLwJbQpUL

