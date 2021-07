Αντετοκούμπο: Από τα Σεπόλια στην κορυφή του κόσμου - Τα συγχαρητήρια της πολιτικής ηγεσίας

Οι Milwaukee Bucks είναι από χθες πρωταθλητές του NBA, με τον MVP των τελικών Γιάννη Αντετοκούμπο να τους «παίρνει από το χέρι» και με 50 πόντους να τους οδηγεί στην κορυφή.

Το άσημο παιδί μεταναστών από τα Σεπόλια που το 2013 είχε όνειρο να γίνει απλά ένας «παίκτης του NBA» μέσα σε λίγα χρόνια έγινε ο καλύτερος όλων.

Inside the locker room after the Bucks WIN THE NBA CHAMPIONSHIP!! pic.twitter.com/TXa62EnJdM

— Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021