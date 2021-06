Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Θ. Πελαγίδη & Μ. Μητσόπουλου Who’s to Blame for Greece? - Life After Bankruptcy: Between Optimism and Substandard Growth, από τις διεθνείς εκδόσεις MacMillan Palgrave (London), June 2021.

Σε 432 σελίδες, το βιβλίο καλύπτει όλη την ταραχώδη περίοδο της προηγούμενης δεκαετίας με ιδιαίτερη έμφαση στις αιτίες της οικονομικής κρίσης (κεφ.3 & 6), τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας την «περίοδο της τρόικας» 2010-2014 (κεφ. 4 & 5), τα αμφιλεγόμενα αποτελέσματα της πολιτικής της «εσωτερικής υποτίμησης» όπως αυτή εφαρμόστηκε (κεφ.5), αλλά και τις ευκαιρίες που δεν αξιοποιήθηκαν για ισχυρή ανάκαμψη (κεφ. 8 ), την περίοδο από το 2015 και εντεύθεν (κεφ.10-11). Το μέρος V του βιβλίου (κεφ. 13-20) καλύπτει ζητήματα της ευρωπαϊκής στρατηγικής (κεφ.13) και ενοποίησης που επηρεάζουν την ελληνική οικονομία, καθώς και ζητήματα που αφορούν τη μεταρρύθμιση του πολιτικοοικονομικού συστήματος (κεφ.14), αλλά και κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό της ανάκαμψης της μεταποίησης (κεφ. 15), του διαρθρωτικού προβλήματος της φορολογικής πολιτικής (κεφ. 17 & 18), αλλά και των οικονομικών προοπτικών υπό την επίδραση της πανδημίας (κεφ.19).

Πρόκειται για το τρίτο διεθνές βιβλίο των συγγραφέων μετά από τα Understanding the Crisis in Greece. From Boom to Bust (MacMillan Palgrave 2011 & 2012) & Greece. From Exit to Recovery? (Brookings 2014).