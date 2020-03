Το «τρενάκι του τρόμου» που θυμίζουν οι διεθνείς αγορές το τελευταίο διάστημα, με τις διαρκείς βουτιές και τις δειλές αναλαμπές στη συνέχεια, αποδεικνύει ότι μέχρι στιγμής οι επενδυτές δεν έχουν πειστεί από τα μέτρα που λαμβάνουν οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο για να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις της εξάπλωσης του κορονοϊού.

«Οι αγορές δεν έχουν πειστεί πως τα μέτρα που λαμβάνονται θα είναι επαρκή για να αναχαιτίσουν μια κατακόρυφη άνοδο χρεοκοπιών και ανεργίας σε ολόκληρο τον πλανήτη», διαπιστώνουν οι αναλυτές της UBS σε νέα έκθεσή τους, υπό τον διακριτικό τίτλο «Markets fall as new restrictions so far outpace stimulus», υπονοώντας πως οι αγορές πέφτουν, καθώς μέχρι στιγμής οι παύσης φύσεως απαγορεύσεις επισκιάζουν τα μέτρα που λαμβάνονται.

Το καλό και το κακό σενάριο

Όπως επισημαίνει η ελβετική επενδυτική τράπεζα, το ερώτημα δεν είναι αν θα υπάρξει ύφεση. Το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο βαθιά θα είναι και πόση διάρκεια θα έχει η ύφεση. Σε ένα θετικό σενάριο, εάν οι επιχειρήσεις κατορθώσουν να ξεπεράσουν τα προσωρινά «λουκέτα» και δη τις επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτά, η οικονομική επιβράδυνση θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί, καθώς μέσα σε ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων μπορεί να θωρακιστεί η ανάκαμψη.

Σε αντίθετη περίπτωση, το κακό σενάριο προβλέπει πως τα προβλήματα ρευστότητας που θα αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις θα οδηγήσουν σε εκτεταμένες χρεοκοπίες και κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας.

Εάν το αρνητικό σενάριο μπορεί να λάβει «σάρκα και οστά», θα εξαρτηθεί από:

Την επιτυχία των μέτρων που λαμβάνονται και επιβάλλουν περιορισμούς στη μάχη κατά του κορονοϊού.

Την αποτελεσματικότητα της δημοσιονομικής και νομισματικής δράσης που υιοθετείται ανά τον πλανήτη.

Οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο έχουν ξεκινήσει και ανακοινώνουν μέτρα δημοσιονομικού χαρακτήρα. Ωστόσο, εκτιμά η UBS, για να πειστούν οι διεθνείς αγορές, πιθανότατα απαιτούνται ακόμη ισχυρότερες δεσμεύσεις από τα κράτη πως θα στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή μάχη κατά του κορονοϊού.

Πώς να επενδύσετε

Όπως εξηγεί η ελβετική τράπεζα, οι επενδύσεις σε μια περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας στις αγορές είναι γεμάτη προκλήσεις. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες ασφαλείς επενδυτικές κινήσεις που μπορούν να σώσουν… από τα χειρότερα τους επενδυτές, όπως: