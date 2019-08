Με αρνητικό ρεκόρ έκλεισε η Wall Street σε μια συνεδρίαση που ήταν η χειρότερη για το 2019, με τον Dow Jones να κατακρεμνίζεται χάνοντας 767,27 μονάδες και πέφτοντας κάτω από τις 26.000 μονάδες.

Ανάλογη πορεία και για τους άλλους δύο βασικούς δείκτες με τον S&P 500 να πέφτει κάτω από τις 3.000 μονάδες και το Nasdaq να ξεπερνά το 3% σε απώλειες.

Το παγκόσμιο sell off που πυροδοτήθηκε τη Δευτέρα προήλθε από την απρόσμενη κίνηση της Κίνας να υποτιμήσει το γουάν κάτω από το επίπεδο του 7 προς 1 έναντι του δολαρίου για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία, απαντώντας στην κίνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επιβολή νέων 10% δασμών σε κινεζικά αγαθά αξίας 300 δισ. δολαρίων το Σεπτέμβριο.

Πλέον οι επενδυτές έχουν να καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα πιθανό συναλλαγματικό πόλεμο μετά την κίνηση της Κίνας τη Δευτέρα και την προτροπή του Τραμπ να βάλει τη Fed σε μια παρόμοια λογική «απάντησης» που θα εκτροχιάσει την παγκόσμια οικονομία.

China dropped the price of their currency to an almost a historic low. It’s called “currency manipulation.” Are you listening Federal Reserve? This is a major violation which will greatly weaken China over time!