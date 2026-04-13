Eυρωαγορές: Αρνητικά πρόσημα με φόντο τα Στενά του Ορμούζ

Σε αρνητικό έδαφος ξεκίνησαν την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σε αρνητικό έδαφος με ήπιες απώλειες ξεκίνησαν την εβδομάδα οι ευρωπαϊκές μετοχές, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένη την προσοχή τους στις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, με τον αιχμηρό ως συνήθως Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί πως θα καταστρέψει κάθε ιρανικό πλοίο που θα πλησιάσει και την άλλη πλευρά να δηλώνει πως εάν συμβεί αυτό, κανένα λιμάνι πλέον στον Κόλπο δεν θα μπορεί να αισθάνεται ασφαλές.

Σε αυτό το κλίμα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,17% στις 613,82 μονάδες, με όλα τα μεγάλα χρηματιστήρια να υποχωρούν και τους περισσότερους κλάδους να βρίσκονται στο κόκκινο.

Στους επιμέρους δείκτες ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,20% στις 10.578 μονάδες, ενώ ο γερμανικός DAX σημείωσε απώλειες 0,23% στις 23.749 μονάδες. Ο CAC 40 στη Γαλλία υποχώρησε 0,29% στις 8.235 μονάδες, ο ιταλικός FTSE MIB έπεσε 0,17% στις 47.527 μονάδες, ενώ ο ισπανικός IBEX 35 διολίσθησε 0,99% στις 18.023 μονάδες.

Οι μετοχές ταξιδιών και αναψυχής δέχθηκαν το μεγαλύτερο χτύπημα, καταγράφοντας πτώση 0,9%, με τις αεροπορικές εταιρείες Wizz Air , EasyJet και Lufthansa να υποχωρούν κατά 5,4%, 2,6% και 2,3% αντίστοιχα καθώς οι ανησυχίες για την προμήθεια καυσίμων αεροσκαφών στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προκαλούν αναταραχή στις αγορές. Η Tui σημείωσε πτώση 1,7%, ενώ η γερμανική εταιρεία κατασκευής κινητήρων αεροσκαφών MTU Aero Engines ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με πτώση 0,2%.

Αντίθετα, η Vår Energi, ο νορβηγικός γίγαντας πετρελαίου και φυσικού αερίου, σημείωσε άνοδο σχεδόν 2%, καθώς το πετρέλαιο ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για τον αποκλεισμό των Στενών, μετά το αδιέξοδο στις συνομίες ΗΠΑ-Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, οι Ευρωπαίοι επενδυτές παρακολουθούν σήμερα τα τεκταινόμενα στην Ουγγαρία μετά την συντριπτική ήττα του απερχόμενου ηγέτη Βίκτορ Όρμπαν που εκθρονίζεται μετά από 16 χρόνια στην εξουσία. Μεγάλος νικητής ανακηρύχθηκε το φιλοευρωπαϊκό Tisza του Πέτερ Μαγιάρ μετά τη σαρωτική νίκη του κόμματος της αντιπολίτευσης στις εκλογές. Η νίκη αυτή αποτελεί πλήγμα για τη Ρωσία και την κυβέρνηση Τραμπ, οι οποίες είχαν στενές σχέσεις με τον ευρωσκεπτικιστή Όρμπαν ο οποίος είχε μπλοκάρει πολλάκις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.