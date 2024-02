Νέες απώλειες στο ΧΑ με φόντο το επικείμενο placement του ΤΧΣ στην Πειραιώς.

Δεν ακούει τίποτα από το διεθνές ράλι το Χρηματιστήριο Αθηνών, συνεχίζοντας στο δρόμο της αυτονόμησης και με τη δικαιολογία της ανόδους του +9% που έχει καταγράψει από τις αρχές του έτους, με τον «ακριβό» S&P 500 στο +7,6% και τον Nasdaq κοντά στο +8,5% και σε επίπεδα ρεκόρ.

Μάλιστα, μετά το +2% χθες του S&P 500, ο δείκτης βαρόμετρο σπάσει και το επίπεδο των 5.095 μονάδων, βάζοντας πλώρη για επίπεδα άνω των 5.200 μονάδων, καθώς οι ταύροι συνεχίζουν με μανία τις αγορές, ενώ οι όποιοι short έχουν μείνει, κλείνουν θέσεις, ενισχύοντας έτσι και άλλο την άνοδο και αφήνουν το παιχνίδι για άλλους προς ώρας.

Φυσικά, υπάρχουν και λόγοι πίσω από την υποτονικότητα, την αυτονόμηση και τη «σηκέ» πτώση της αγοράς στις τελευταίες συνεδριάσεις, καθώς όλοι αναμένουν το placement του ΤΧΣ στην Πειραιώς. Επενδυτές από το retail κυρίως αλλά και άλλοι, βγάζουν πωλήσεις τις τελευταίες ημέρες ώστε να τοποθετηθούν στο placement, κάνοντας για πολλοστή φορά λάθος, αν θεωρούν πως θα βρουν και πάρουν τα κομμάτια που θέλουν στο εύρος που θα οριστεί από αναδόχους. Παράλληλα, μόνο στα παράγωγα διακινήθηκαν σήμερα πάνω από 10 χιλ. συμβόλαια της Πειραιώς.

Όταν καιροφυλακτούν τα μεγάλα ξένα «σπίτια» για να αγοράσουν για πελάτες τους και για τους ίδιους θεωρούν οι Έλληνες επενδυτές ότι θα πάρουν σημαντικό τμήμα από την «πίτα». Χρηματιστηριακοί παράγοντες εκτιμούν πως το placement θα βγει πέριξ του 3,55-3,65 ευρώ και εύχονται χαρακτηριστικά «καλή τύχη» σε αυτούς που πουλάνε εδώ για να αγοράσουν χαμηλότερα κάπως στη διαδικασία αποεπενδυσης του ΤΧΣ. Παράλληλα, μόνο τυχαίο δεν είναι πως η μετοχή κρατιέται επίμονα κάτω από τα 4 ευρώ και σήμερα υποχώρησε σημαντικά, με τους ξένους να «σκουπίζουν» την προσφορά στα 3,91 με 3,92 ευρώ, γιατί προφανώς γνωρίζουν πως δε θα πάρουν όσα θέλουν από το placement.

Ανάλογες καταστάσεις γινόντουσαν και στην ΕΤΕ με το placement να γίνεται στα 5,30 και τη μετοχή να παραμένει σταθερά πάνω τα 7 ευρώ ενώ ακόμη και κατά τη διάρκεια του placement δε ξαναείδε τα επίπεδα όχι μόνο των 5,30 ευρώ, αλλά ούτε των 6 ευρώ. Χρηματιστές επισημαίνουν πως μετά το πέρας της διαδικασίας στην Πειραιώς, η μετοχή θα εκτοξευθεί προς τα 5 ευρώ.

Παράλληλα, στη σημερινή συνεδρίαση ο τζίρος υποχώρησε σε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα, δείχνοντας πως δεν υπάρχει διάθεση για αγορές από τους long, με την αγορά να παραμένει απλά σε ένα στενό trading range.

Σύμφωνα με τον Πέτρο Στεριώτη, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τεχνικών Αναλυτών (IFTA) «η αφομοίωση των πρόσφατων κερδών του ΧΑ αποτελεί ευπρόσδεκτο σενάριο, καθώς το προηγηθέν ράλι "χρειάζεται ανάσες" και οι επόμενοι μεγάλοι ανοδικοί στόχοι ενδέχεται να "προκαλέσουν" τους νικητές στο να "περάσουν απ'το ταμείο". Η συνολική εικόνα της δευτερογενούς ελληνικής Αγοράς (μετοχές και ομόλογα) παραμένει στα καλύτερά της, με το spread του ελληνικού δεκαετούς σε σχέση με το γερμανικό bund να έχει υποχωρήσει στα χαμηλά εικοσαετίας, ενδεικτικό της εμπιστοσύνης των διεθνών Επενδυτών προς το ελληνικό Αξιόχρεο.

Οι διεθνείς Αγορές επιδεικνύουν μεγάλη διάθεση ανάληψης ρίσκου, ως απότοκο της χθεσινοβραδινής δημοσίευσης εξαιρετικών τριμηνιαίων αποτελεσμάτων από τον Αμερικανικό τεχνολογικό κολοσσό Nvidia, ενώ η μέτρηση του δείκτη μεταβλητότητας VIX, που χρησιμεύει ως "βαρόμετρο" του επενδυτικού "κλίματος" της Wall Street, δείχνει μια αίσθηση ηρεμίας. Πάντως, τη στιγμή που το bullish συναίσθημα κινείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα και οι επενδυτές φοβούνται να μείνουν "εκτός νυμφώνος", η υπερβολική κυριαρχία των τεχνολογικών κολοσσών στην αποτίμηση του S&P 500 εγείρει ανησυχίες για την υγεία και το εύρος της Αγοράς. Αλλού, ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei έφτασε το ιστορικό του υψηλό μετά από 35 χρόνια και η Κίνα μείωσε το 5ετές βασικό στεγαστικό επιτόκιο στην προσπάθειά της να τονώσει την Αγορά κατοικίας.

Δεδομένων των συνθηκών, θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον, διεθνώς αλλά και στο ΧΑ, την πιθανότητα εξέλιξης μίας διόρθωσης οφειλόμενης στο προηγηθέν "too far, too fast" ράλι του δείκτη Nasdaq υψηλής τεχνολογίας αλλά και στο Πετρέλαιο, το οποίο έχει επιστρέψει σε υψηλά τριμήνου».

Να σημειωθεί πως καταλύτης για το διεθνές ράλι ήταν τα αποτελέσματα της NVIDIA. H εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 22,1 δισ. δολάρια στο τέταρτο τρίμηνο (έναντι 20,4 δισ. δολαρίων που ανέμεναν οι αναλυτές), που αντιπροσωπεύει μια εκτόξευση κατά 265% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Πέραν αυτού, Jensen Huang, CEO της NVIDIA έδωσε καθοδήγηση για έσοδα 24 δισ. δολάρια για το τρέχον τρίμηνο (αρκετά υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 21,9 δισ. δολάρια), με τον ίδιο να επισημαίνει πως βρισκόμαστε σε ένα «σημείο αιχμής» για την πορεία της τεχνητή νοημοσύνη. Το πιο ουσιαστικό στο trend της NVIDIA είναι πως αποτελεί μια μηχανής παραγωγής κέρδους και ουσιαστικής αναπτυξιακής δυναμικής σε ένα πεδίο που σταδιακά αρχίζει να ριζώνει σε οικονομίες και επιχειρήσεις. Μπορεί η αγοραστική φρενίτιδα για το AI να έχει φέρει τη μετοχή σε άκρως υψηλά επίπεδα αποτιμήσεων, δημιουργώντας ερωτήματα για το πότε μπορεί να επέλθει μια διόρθωση και μια αποφόρτιση από τα υπεραγορασμένα επίπεδα, πριν κινηθεί υψηλότερα, ωστόσο, η NVIDIA αποτέλεσε και αποτελεί οδηγό των «ταύρων» και της risk on διάθεσης, συμπαρασύροντας πλήθος, μετοχών, κλάδων και χρηματιστηρίων προς τα πάνω.

Στο ταμπλό, ο Γενικός Δείκτης συνέχισε την πτωτική του πορεία, με αρνητικό 3χ3, κλείνοντας σήμερα με πτώση 0,42% στις 1.413,26 μονάδες, με τον τζίρο ελαφρώς πάνω από τα 110 εκατ. ευρώ, με μόλις 85,84 εκατ. ευρώ σε καθαρό τζίρο. Ο FTSE 25 σημείωσε απώλειες 0,42% στις 3.432,59 μονάδες, ενώ ο τραπεζικός υποαπέδωσε με απώλειες 0,51% στις 1.232,44 μονάδες.

Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΓΔ έκλεισε με ήπια άνοδο 0,56%, ο FTSE 25 στο 0,52% και ο τραπεζικός στο 0,52%.

Στις τράπεζες, όλες οι «μαιμουδιές» έγιναν στη μετοχή της Πειραιώς που υποχώρησε σήμερα κατά 1,26% στα 3,92 ευρώ, με την Alpha επίσης αρκετά χαμηλότερα στις δημοπρασίες στο -1,53% και τα 1,7005 ευρώ. Στην Πειραιώς, ο τζίρος εκτινάχθηκε στα 23,62 εκατ. ευρώ, ενώ στα συμβόλαια έγινε μεγάλη μάχη καθώς ξεπέρασαν τα 10 χιλ. και όλα αυτά γιατί κάποιοι φοβούνται το placement και άλλοι κρατούν τη μετοχή χαμηλά για να βγει το εύρος.

Από την άλλη, ήπια άνοδο κατέγραψε η μετοχή της ΕΤΕ στο 0,08% και τα 7,25 ευρώ, με τη Eurobank στο 0,03% και τα 1,9005 ευρώ.

Νέες απώλειες για Μυτιληναίο - ΔΕΗ στο -0,7% και -1,17% αντίστοιχα, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης Τιτάν, ΟΤΕ, ΜΟΗ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που διολίσθησε κατά 1,24% και ΕΛΧΑ στο -2,05%.

Συνέχισαν χαμηλότερα Lamda, ΕΥΔΑΠ, ενώ με κέρδη έκλεισαν Τέρνα Ενεργειακή, Aegean και ΟΤΟΕΛ, με την τελευταία στο 1,04% και τα 13,62 ευρώ. Ήπια άνοδος για ΟΠΑΠ, ΕΛΠΕ και ΕΕΕ, με την Ελλάκτωρ στο 0,93% και τα 2,725 ευρώ.