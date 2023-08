Εντείνονται οι τραπεζικές πιέσεις στην Wall Street, ενόψει του πληθωρισμού στις ΗΠΑ

Απώλειες άνω των 400 μονάδων στον Dow Jones, με το αμερικανικό χρηματιστήριο να επηρεάζεται αρνητικά από την Moody's.

Τελευταία ενημέρωση: 17:26

Πτώση ακόμα μεγαλύτερη από αυτή στο άνοιγμα της συνεδρίασης καταγράφει την Τρίτη η Wall Street, με πιέσεις στις τραπεζικές μετοχές λόγω του νέου «χτυπήματος» της Moody's και εν αναμονή των επενδυτών για στοιχεία σχετικά με την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones χάνει 1,23% ή 437,96 μονάδες στις 35.035 μονάδες.

Ο S&P 500 πέφτει 1,14% ή 50,82 μονάδες στις 4.467 μονάδες.

Ο Nasdaq υποχωρεί 1,40% ή 196,46 μονάδες στις 13.797 μονάδες.

Τα επιτόκια της Fed «περνούν» από τον πληθωρισμό

Κύριο θέμα προσοχής των επενδυτών για την τρέχουσα εβδομάδα είναι τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Ιούλιο, που θα ανακοινωθούν την ερχόμενη Πέμπτη.

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται το κατά πόσο οι αυξήσεις των επιτοκίων της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) έχουν αποκλιμακώσει τις πιέσεις στην αμερικανική οικονομία, με τα στοιχεία να «δείχνουν» και στο κατά πόσο χρειάζεται να συνεχιστεί η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής της τράπεζας. Υπενθυμίζεται πως η Fed προχωρά σε αυξήσεις των επιτοκίων της από τον Μάρτιο του 2022 με στόχο να επαναφέρει τον γενικό πληθωρισμό στις ΗΠΑ προς τα επίπεδα του 2%.

Οι αγορές αναμένουν ότι τα στοιχεία της Πέμπτης θα δείξουν τον γενικό πληθωρισμό στο 3,3% και τον δομικό πληθωρισμό -εκτός των τιμών τροφίμων και ενέργειας- στο 4,8%, επίπεδα που είναι μακριά από τον στόχο της Fed.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Fed στη Φιλαδέλφεια, Πάτρικ Χάρκερ, δήλωσε πως η τράπεζα βρίσκεται ενδεχομένως στο τέλος του κύκλου σύσφιξης. «Χωρίς νέα ανησυχητικά στοιχεία, από τώρα έως τα μέσα Σεπτεμβρίου, θεωρώ ότι ίσως βρισκόμαστε στο σημείο, όπου μπορούμε να κάνουμε υπομονή και να διατηρήσουμε τα επιτόκια σταθερά και να αφήσουμε τις ενέργειες νομισματικής πολιτικής να κάνουν τη δουλειά τους» ανέφερε ο Αμερικανός τραπεζίτης.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Υποχώρηση σημειώνουν οι μετοχές του τραπεζικού κλάδου, μετά από το «χτύπημα» της Moody's που προχώρησε στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης για δέκα αμερικανικές τράπεζες -μικρού και μεσαίου μεγέθους. Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης προειδοποίησε για την πιθανότητα υποβάθμισης της αξιολόγησης και μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. και Truist Financial Corp..

Μεγάλα κέρδη σημειώνει η μετοχή της Novo Nordisk μετά την έρευνα που είδε το «φως» της δημοσιότητας και η οποία έδειξε ότι το φάρμακο για την παχυσαρκία Wegovy μειώνει κατά 20% τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού. Σύμφωνα με την εν λόγω έρευνα, η οποία ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια με τη συμμετοχή 17.600 ενηλίκων, άτομα με παχυσαρκία ή υπέρβαρα και με ιστορικό καρδιακών προβλημάτων που έπαιρναν το φάρμακο Novo είχαν 20% λιγότερες πιθανότητες να υποστούν καρδιαγγειακό επεισόδιο από εκείνους που έλαβαν placebo

Μάκρο

Μικρή συρρίκνωση κατέγραψε το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο των ΗΠΑ κατά τον Ιούνιο, καθώς διαμορφώθηκε στα 65,5 δισ. δολάρια έναντι 68,3 δισ. δολαρίων τον Μάιο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν το έλλειμμα να φτάσει τα 65 δισ. δολάρια.

Οι εξαγωγές από τις ΗΠΑ υποχώρησαν κατά 0,1% ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 1% σε μηνιαίο επίπεδο.