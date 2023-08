Νέο «χτύπημα» για ΗΠΑ - Υποβάθμιση 10 τραπεζών από Moody's

Στην υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης για δέκα αμερικανικές τράπεζες - μικρού και μεσαίου μεγέθους - προχώρησε ο οίκος Moody's, σε ένα ακόμα «καμπανάκι» για τις ΗΠΑ μετά και την πρόσφατη υποβάθμιση από τον Fitch.

Παράλληλα, ο οίκος προειδοποίησε για την πιθανότητα υποβάθμισης της αξιολόγησης και μεγάλων τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των U.S. Bancorp, Bank of New York Mellon Corp., State Street Corp. και Truist Financial Corp..

Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης και οι αυξανόμενοι κίνδυνοι που συνδέονται με τα δάνεια για εμπορικά ακίνητα, εν μέσω της εξασθένησης της ζήτησης για χώρους γραφείων, είναι μεταξύ των παραγόντων που ώθησαν στην υποβάθμιση, όπως ανέφερε ο Moody's.

Μεταξύ των τραπεζών που υποβαθμίστηκαν περιλαμβάνονται οι M&T Bank Corp., Webster Financial Corp., BOK Financial Corp., Old National Bancorp, Pinnacle Financial Partners Inc. και Fulton Financial Corp.

Η Northern Trust Co. και η Cullen/Frost Bankers Inc. είναι επίσης υπό εξέταση για υποβαθμίσεις.

Ακόμα, ο Moody's υιοθέτησε «αρνητικό» outlook για 11 τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των PNC Financial Services Group, Capital One Financial Corp., Citizens Financial Group Inc., Fifth Third Bancorp, Regions Financial Corp., Ally Financial Inc., BancshaH Inctoning και BankshaH Inc.