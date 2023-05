ΗΠΑ: Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές των περιφερειακών τραπεζών, μετά την κατάρρευση της First Republic

Σε κλοιό πιέσεων τίθενται οι μετοχές αρκετών περιφερειακών τραπεζών των ΗΠΑ, μετά την κατάρρευση της First Republic.

Συγκεκριμένα, ο δείκτης KBW Regional Banking υποχωρεί κατά 1,9%, ενώ οι μετοχές των Citizens Financial Group, PNC Financial Services Group, Truist Financial Corp και U.S. Bancorp σημειώνουν απώλειες που κυμαίνονται μεταξύ 1,2% και 7%.

«Αυτή η συμφωνία δεν αλλάζει τα επιτόκια, την ύφεση και τα ρυθμιστικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές τράπεζες» δήλωσε η αναλύτρια της UBS, Erika Najarian, σημειώνοντας πάντως ότι η συμφωνία θα μπορούσε να καθησυχάσει τους επενδυτές όσον αφορά στις ανησυχίες τους γύρω από τη ρευστότητα.

Η First Republic Bank πέρασε στα «χέρια» των ρυθμιστικών Αρχών, προτού πωληθεί στην JP Morgan.

Η μετοχή της JP Morgan σημειώνει κέρδη της τάξης του 2,5%.

Η First Republic βρέθηκε ξανά υπό πίεση, αφ'ότου ανακοίνωσε «βουτιά» 40% στις καταθέσεις της κατά το α' τρίμηνο, με τη μετοχή της να οδηγείται σε κατακόρυφη πτώση. Συγκεκριμένα, η μετοχή της έχει «κατρακυλήσει» 97% από τις αρχές του έτους.