Wall Street: Προσπάθεια αντίδρασης με την SVB για 2η ημέρα στο προσκήνιο

Στον απόηχο της πώλησης, η μετοχή της τράπεζας έκλεισε τη Πέμπτη στην Wall Street με απώλειες 60%, στη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στα χρονικά.

Προσπάθεια αντίδρασης καταγράφεται την Παρασκευή στη Wall Street αν και οι επενδυτές τελούν σε καθεστώς αναταραχής με τα όσα συμβαίνουν με την αμερικανική τράπεζα SVB, αλλά και το συνακόλουθο sell off που έπληξε χθες συνολικά τον τραπεζικό κλάδο.

Την Πέμπτη η διοίκηση της SVB ανακοίνωσε πως πούλησε ένα χαρτοφυλάκιο ύψους 21 δισ. δολαρίων για να καλύψει τις θέσεις της έναντι των καταθετών της, κίνηση που της κόστισε περίπου 1,8 δισ. δολάρια σε ζημιές.

Επιπλέον, η JP Morgan, η Bank of America, η Wells Fargo και η Citigroup, έχασαν 52 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Πέμπτη. Η καταβαράθρωση ήρθε ως μέρος μιας ευρύτερης πτώσης των χρηματοοικονομικών μετοχών και του ιστορικού ρεκόρ απωλειών 60% της SVB Financial Group. Η JP Morgan έχασε περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία την Πέμπτη, η Bank of America απώλεσε περίπου 16 δισεκατομμύρια δολάρια, η χρηματιστηριακή αξία της Wells Fargo μειώθηκε κατά 10 δισεκατομμύρια δολάρια και η χρηματιστηριακή αξία της Citigroup υποχώρησε κατά 4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια μέρα.

Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή, η Silicon Valley Bank βρίσκεται σε συζητήσεις για να μπει προς πώληση, με τη μετοχή της να καταβαραθρώνεται για 2ο συνεχόμενο 24ωρο στις προσυνεδριακές συναλλαγές αναστέλλοντας την διαπραγμάτευση της. Οι προσπάθειες της SVB να αντλήσει κεφάλαια απέτυχαν, σύμφωνα με πηγές του CNBC ενώ μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν μια πιθανή εξαγορά της.

Το sell-off της Πέμπτης ήρθε λίγες ημέρες αφότου τα στοιχεία της Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) της τραπεζικής ρυθμιστικής αρχής στις ΗΠΑ, έδειξαν ότι οι αμερικανικές τράπεζες κάθονταν πάνω σε περίπου 620 δισεκατομμύρια δολάρια μη πραγματοποιηθεισών ζημιών που κρύβονται στα χαρτοφυλάκια των ομολόγων και των μετοχών τους. Όταν λοιπόν η FDIC ανακοινώνει οτι το αμερικανικό τραπεζικό σύστημα κάθεται πάνω σε εν δυνάμει ζημιές (δηλαδή ζημιές που θα έρχονταν στην επιφάνεια αν αυτή την στιγμή γινόταν mark to market αξιολόγηση των χρεογράφων τους) ύψους 620 δισ. δολ. και αυτό γίνεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο λόγω της αύξησης των επιτοκίων οποιαδήποτε πράξη διαχείρισης αυτού του κινδύνου «κοστίζει» πολλαπλάσια, είναι σαν να χτυπάει το καμπανάκι... εγκατάλειψης του σκάφους.

Στην κίνηση των δεικτών, ο Dow Jones ενισχύεται 0,23% στις 32.328 μονάδες, o S&P 500 χάνει 0,25% στις 3.908 μονάδες, και ο Nasdaq σημειώνει απώλειες 0,34% στις 11.299 μονάδες.

Μάκρο

Σημαντικά πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κινήθηκαν οι νέες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ τον Φεβρουάριο, φέροντας νέες ανησυχίες για περαιτέρω σύσφιξη στη νομισματική πολιτική της χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ, οι νέες θέσεις εργασίας για τον Φεβρουάριο έφτασαν τις 311.000 έναντι 517.000 τον Ιανουάριο. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν μια μέτρηση στις 225.000 θέσεις εργασίας. Το ποσοστό της ανεργίας στις ΗΠΑ έφτασε στο 3,6% έναντι 3,4% τον Ιανουάριο και ενώ οι αναλυτές ανέμεναν να παραμείνει στο 3,4%. Το μέσο ωρομίσθιο αυξήθηκε σε μηνιαίο επίπεδο 0,2% από 0,3% τον Ιανουάριο. Σε ετήσιο επίπεδο παρουσίασε αύξηση 4,6% έναντι 4,7% που ανέμεναν οι αναλυτές.

Η ισχυρή εικόνα της αγοράς εργασίας θέτει το ζήτημα του πώς θα ερμηνευτεί από την Fed, καθώς αποτελεί ένδειξη πως δεν έχουν γίνει αρκετά στην κατεύθυνση καταπολέμησης του πληθωρισμού και επιβράδυνσης της οικονομίας, με τις ανησυχίες να επικεντρώνονται στην συνέχιση της πορείας αύξησης των επιτοκίων.