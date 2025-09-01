Νέα ψηφιακά εργαλεία για την αποτροπή των ανήλικων από τη χρήση προϊόντων καπνού

Ευρήματα έρευνας της MRB δείχνουν ότι οι πολίτες σε ένα σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 25% έχουν άγνοια για το ότι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι απαγορευμένα για τους ανήλικους.

Στη ΔΕΘ, το επόμενο Σάββατο θα γίνουν τα εγκαίνια της νέας καμπάνιας με τίτλο «Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους», που στοχεύει στο ευρύ κοινό και στους 20.000 λιανοπωλητές της επικράτειας, προκειμένου να ενημερωθούν οι πολίτες αλλά και τα άτομα που πωλούν προϊόντα καπνού και νικοτίνης, πως όλα τα είδη καπνού και νικοτίνης είναι απαγορευμένα για τους ανήλικους και όταν πωλούνται, πωλούνται παράνομα. Η καμπάνια έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού και την εκπαίδευση των λιανοπωλητών προκειμένου να τηρούν το αυστηρό θεσμικό πλαίσιο που έχει ψηφιστεί από το υπουργείο Υγείας πρόσφατα, τον Ιούλιο του 2025.

Η καμπάνια που υλοποιείται με την υπογραφή της Παπαστράτος και με τη συνεργασία του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης θα συνδυαστεί με νέα ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν ώστε να επαληθεύουν την ηλικία του ατόμου που προτίθεται να αγοράσει αυτά τα προϊόντα, τόσο στον ψηφιακό όσο και στο φυσικό κόσμο. Επίσης, η πρωτοβουλία στοχεύει στην εκπαίδευση όλων των λιανοπωλητών προϊόντων καπνού και νικοτίνης και την πιστοποίηση των σημείων πώλησης των προϊόντων αυτών καθώς και την ευαισθητοποίηση όλων των Ελλήνων, γιατί η προστασία της υγείας της νέας γενιάς είναι υποχρέωση όλων μας και δεν μπορούμε να την μεταθέτουμε στην ατομική ευθύνη του ανήλικου.

Τα ευρήματα έρευνας της MRB δείχνουν ότι οι πολίτες σε ένα σημαντικό ποσοστό που φτάνει το 25% έχουν άγνοια για το ότι τα προϊόντα καπνού και νικοτίνης είναι απαγορευμένα για τους ανήλικους, ενώ σε ποσοστό 64% θεωρούν πως πρέπει να γίνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο θεσπίστηκε από το υπουργείο Υγείας και αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, κλείνοντας όλα τα «παραθυράκια» για κάπνισμα, άτμισμα και οποιαδήποτε άλλη χρήση προϊόντων καπνού και νικοτίνης στους ανήλικους.

Στην Ελλάδα από τα περιορισμένα δεδομένα που έχουμε για την χρήση αυτή, προκύπτει από μελέτη ότι στις ηλικίες 15 έως 17 ετών ατμίζει το 2,9% των εφήβων.

Στα ψηφιακά εργαλεία της νέας δράσης περιλαμβάνονται ένα εργαλείο για την αναγνώριση και ταυτοποίηση της ηλικίας του αγοραστή με QR code και μια βάση δεδομένων - ένα ψηφιακό μητρώο- στο οποίο εκτός από τα σημεία πώλησης προϊόντων καπνού και νικοτίνης θα περιλαμβάνονται και θα αναρτώνται οι ιδιωτικές εκδηλώσεις όπως είναι τα σχολικά πάρτι που πρόκειται να λάβουν χώρα, ώστε να μπορούν να γίνονται έλεγχοι από το υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης. Οι νέες ψηφιακές εφαρμογές θα είναι έτοιμες μέσα στο επόμενο δίμηνο.

Το ψηφιακό εργαλείο για την ταυτοποίηση της ηλικίας του ενδιαφερόμενου αγοραστή καπνικού προϊόντος ή προϊόντος νικοτίνης στηρίχθηκε στο αντίστοιχο ψηφιακό εργαλείο για την πώληση αλκοολούχου ποτού.

Αναφερόμενος στην νέα καμπάνια και τις δράσεις που υλοποιεί η εταιρεία Παπαστράτος σε συνεργασία με τα υπουργεία Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε πως «ήδη στο αλκοόλ έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια, ενώ αντίστοιχα πολύ καλύτερη εικόνα υπάρχει και με το ζήτημα της ομαδικής βίας στα γήπεδα μετά την εφαρμογή των μέτρων». Ο υπουργός στη συνέχεια σχολίασε ότι υπάρχει γκρίνια και αναπαράγεται η γκρίνια γιατί πουλάει, ενώ η όποια πρόοδος καταγράφεται δεν αναφέρεται ως καλή είδηση.

Από τη δική του μεριά, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου επεσήμανε ότι το εργαλείο είναι σαν το mini wallet γιατί οι ανήλικοι δεν κυκλοφορούν με ταυτότητες κυκλοφορούν με κινητό τηλέφωνο. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «αν φτάσουμε στο σημείο οι γονείς όπως γινόταν παλιά να δίνουν το κινητό τους στο παιδί τους για να αγοράσει προϊόν καπνού από π το περίπτερο ή για να αγοράσει αλκοολούχο ποτό, πρέπει να γνωρίζουμε πώς αυτή η κοινωνία δεν σώζεται με τίποτα».

Γι’ αυτό άλλωστε σημαντικό στοιχείο της δράσης είναι η ενημέρωση όλων των πολιτών και η ενημέρωση, εκπαίδευση και πιστοποίηση των λιανοπωλητών των προϊόντων καπνού και νικοτίνης.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι με το νέο αυτό αυστηροποιημένο θεσμικό πλαίσιο, οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να καπνίζουν τίποτα. Ούτε να ατμίζουν ούτε να χρησιμοποιούν με κάποιον άλλον τρόπο προϊόντα καπνού και νικοτίνης, έως ότου να γίνουν 18 ετών, ενώ για τον διαδικτυακό τζόγο το ηλικιακό όριο τίθεται στα 21 έτη.

Οι υπουργοί Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης τόνισαν ότι το κάπνισμα στους ανήλικους είναι πολλαπλώς επιβλαβέστερο από ότι στους ενηλίκους όχι μόνο γιατί εκτίθονται περισσότερα χρόνια στις βλαπτικές επιδράσεις του καπνού και της νικοτίνης όταν ξεκινούν νωρίτερα, αλλά και επειδή οι ανήλικοι δεν έχουν μέτρο.