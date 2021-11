Τζανάκης: Έως 11.000 κρούσματα το Νοέμβριο - Στα 20.000 τον Φεβρουάριο; - «Κόλαση» οι εφημερίες

Ιδιαίτερα ανησυχητικές οι προβλέψεις του καθηγητή Πνευμονολογίας Νίκου Τζανάκη στο MEGA, για 9.000 με 11.000 κρούσματα στα τέλη Νοεμβρίου, ενώ δυσοίωνο είναι και το σενάριο για τον Φεβρουάριο, όπου κάνει λόγο για δυνητικά έως και 20.000 κρούσματα ημερησίως.

Όσον αφορά το περιστατικό του κ. Μοϊντίνη, ο Νίκος Τζανάκης είπε ότι ασθενείς που καταφέρνουν να μείνουν στη ζωή μετά τις ΜΕΘ και έρχονται για αποθεραπεία, έχουν όλα τα οργανικά τους συστήματα περίπου στο 10% της λειτουργίας τους, ενώ η θρέψη τους είναι στο 0 χωρίς λευκώματα και χωρίς αμυντική ικανότητα.

Σύμφωνα με τον κ. καθηγητή, οι 3 στους 10 μετά τις ΜΕΘ καταλήγουν, ενώ το 50% των χθεσινών κρουσμάτων ήταν ανεμβολίαστοι.

«Σύμφωνα με τις αναλύσεις μας, περίπου το 1/3 ή το 20 με 25% των κρουσμάτων είναι σε εμβολιασμένα άτομα. Χτες, σύμφωνα με το μοντέλο μας, περιμέναμε από τα 7.335 κρούσματα γύρω στα 2.000 κρούσματα σε εμβολιασμένους. Αυτά δεν δίνουν νοσηλείες και διασωληνώσεις. Απομένουν 5.300 κρούσματα, από τα οποία τα 1800 περίπου είναι σε παιδιά από 0 έως 18 ετών. Απομένουν 3.000 – 3.500 κρούσματα ανεμβολίαστων ενηλίκων που δίνουν δυστυχώς αυτές τις νοσηλείες και διασωληνώσεις που πιέζουν το σύστημα», εξήγησε.

«Σύμφωνα με το μοντέλο μας η μεσαία μας πρόβλεψη κάνει λόγο πως αν συνεχιστούν οι εμβολιασμοί θα πάμε γύρω στα 9.000 και 11.000 κρούσματα στο τέλος του μήνα. Το δικό μας μοντέλο δεν δείχνει προς στιγμήν την κορύφωση. Το χειρότερο σενάριο είναι ότι αν δεν κάνουμε τίποτα, θα έρθει κορύφωση της πανδημίας γύρω στον Φεβρουάριο».

Σύμφωνα με τον κ. Τζανάκη, το χειρότερο σενάριο κάνει λόγο για 15.000 και 20.000 κρούσματα τον Φεβρουάριο.

«Εάν τηρήσουμε τα υγειονομικά πρωτόκολλα και δείξουμε ατομική ευθύνη, τότε θα συγκρατηθεί η δυναμική του πανδημικού κύματος. Η ομάδα μας εδώ και μέρες έχει προτείνει την επιτάχυνση της τρίτης δόσης. Βλέπουμε ηλικιωμένους άνω των 70 που έχουν εμβολιαστεί και με τις 2 δόσεις και βγάζουν την ίωση σαν γρίπη», σχολίασε.

Εφιαλτική εφημερία στο ΑΤΤΙΚΟΝ

Εξαιρετικά δύσκολη ήταν η εφημερία στο νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ, με τους υγειονομικούς να εργάζονται κάτω από πίεση και αντίξοες συνθήκες. Από τα 12 καρότσια που διαθέτει το νοσοκομείο, τα 10 βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση.

«Κόλαση» χαρακτήρισε την εφημερία ο Γιάννης Πλαγιαννάκος, Αντιπρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων του ΑΤΤΙΚΟΝ.

«Η εφημερία δεν έχει τελειώσει ακόμα, τελειώνει στις 8. Είχαμε πόλεμο, η νύχτα ήταν κόλαση. Σε όλες τις κλινικές έχουμε βάλει 13 με 15 ράντζα στους διαδρόμους. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η πολιτεία πρέπει να πάρει αποφάσεις. Θα έχουμε πρόβλημα μέσα στις επόμενες ημέρες», επεσήμανε.

Η κατάσταση στο ΑΤΤΙΚΟΝ είναι απελπιστική, καθώς στη MEΘ Covid του νοσοκομείου έχουν μείνει μόνο 3 κενά κρεβάτια, καθώς από τα 23 κρεβάτια τα 20 είναι κατειλημμένα.

Παγώνη: Ράντζα σε όλο το Γεννηματάς για την εφημερία, για non-covid περιστατικά

Για το ίδιο θέμα των νοσοκομείων μίλησε στο MEGA και η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, σχετικά με τη δήλωσή της περί «νύχτας του Αγίου Βαρθολομαίου» στο Γεννηματάς στην προχθεσινή εφημερία, την οποία διέψευσε η διοίκηση του νοσοκομείου με σχετικό δελτίο Τύπου.

«Οι τελευταίες ημέρες των εφημεριών είναι πολύ δύσκολες. Η νύχτα εκείνη ήταν τραγική για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Βάλαμε ράντζα σε όλο το νοσοκομείο. Όταν δεν είσαι εκεί, δεν ξέρεις πώς έγινε η διαχείριση, πώς βάλαμε τα ράντζα, ποια περιστατικά ήταν εκεί, καλό είναι να μη βγάζεις δελτία Τύπου. Γιατί για να τα βγάζεις πρέπει να είσαι εκεί όλες τις ώρες», τόνισε η κ. Παγώνη.

«Τα ράντζα ήταν non – Covid περιστατικά. Επειδή έχουμε πάρει κρεβάτια να τα κάνουμε για κορονοϊό, αναγκαστήκαμε για τα non – Covid περιστατικά να βάλουμε ράντζα, ήταν πολλοί οι ασθενείς που είχαν έρθει. Η εφημερία έκλεισε με 21 περιστατικά Covid, τα non – Covid ήταν πάρα πολλά, στο σύνολο της εφημερίας ήταν 71 περιστατικά», εξήγησε.

«Τα ράντζα μπήκαν και υπάρχουν, θα προσπαθήσουμε να μετακινήσουμε τους ασθενείς σε κρεβάτια, επιπλέον δημιουργούμε πρόβλημα στις υπόλοιπες κλινικές, και η λειτουργία είναι πολύ δύσκολη», σχολίασε η κ. Παγώνη.

Όσον αφορά το πώς πέρασε η χτεσινή νύχτα για τα νοσοκομεία που εφημέρευαν, η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ είπε ότι «Εμείς κάθε πρωί, στις 8 το πρωί, παίρνουμε τα στοιχεία από όλα τα νοσοκομεία που εφημερεύουν. Σήμερα θα πάρουμε τα στοιχεία για το πώς είναι η κατάσταση στα νοσοκομεία που εφημέρευαν εχτές. Οι μάχες που δίνουν οι γιατροί και οι νοσηλευτές είναι μεγάλες».