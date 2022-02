Πολυτελή brands και επενδύσεις 250 εκατ. στο Costa Navarino

Στο έγκαιρο άνοιγμα της σεζόν από τις 20 Φεβρουαρίου με ένα νέο ξενοδοχείο και δύο ακόμα γήπεδα γκολφ επενδύει η Costa Navarino, στη Μεσσηνία για το φετινό καλοκαίρι, με την ΤΕΜΕΣ να δρομολογεί επενδύσεις ύψους 250 εκατ. ευρώ, επιπλέον των 600 εκατ. ευρώ που έχουν δαπανηθεί ήδη για την ανάπτυξη του προορισμού.

Ειδικότερα, την έναρξη της σεζόν του 2022 θα «σημάνει» στις 20 Φεβρουαρίου το The Westin Resort Costa Navarino, καθώς και τα 4 γήπεδα γκολφ. Λίγο αργότερα, την άνοιξη, θα λειτουργήσει το ξενοδοχείο The Romanos, a Luxury Collection Resort ενώ για πρώτη φορά το καλοκαίρι θα κάνει εγκαίνια και το W Costa Navarino.

Το W Costa Navarino

Το σύγχρονο, lifestyle resort, W Costa Navarino, που θα υποδεχτεί για πρώτη φορά επισκέπτες το 2022 βρίσκεται στην νέα περιοχή ανάπτυξης της Costa Navarino, την παραθαλάσσια έκταση 130 στρεμμάτων που φέρει την ονομασία Navarino Waterfront. Πρόκειται για το πρώτο ξενοδοχείο W στην Ελλάδα και θα αποτελέσει τη νεότερη προσθήκη στην αλυσίδα των W Escapes στην Ευρώπη, μετά από την Ισπανία, την Ελβετία και την Πορτογαλία.

Το ξενοδοχείο, το οποίο αποτελεί επένδυση ύψους 90 εκατ. ευρώ, θα διαθέτει 246 μοντέρνα δωμάτια, σουίτες και βίλες, πολλές από τις οποίες με ιδιωτικές πισίνες και μοναδική θέα στον κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος.

Εντός του θα περιλαμβάνονται πέντε μοναδικοί χώροι για φαγητό και διασκέδαση από το πρωί μέχρι το βράδυ, μεταξύ των οποίων ένα beach club σε συναρπαστική τοποθεσία πάνω στην παραλία, το «Culinary Square», το W Living Room κι ένα μπαρ με θέα το ηλιοβασίλεμα στον κόλπο του Ναβαρίνου. Οι επισκέπτες του θα έχουν επίσης πρόσβαση σε σύγχρονα γήπεδα τένις και σε ένα χώρο αφιερωμένο στα θαλάσσια σπορ.

Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του νέου W Costa Navarino έχει επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη, ενώ το γραφείο MKV Design υπογράφει τους εσωτερικούς χώρους.

Δίπλα στο νέο ξενοδοχείο θα κάνει την εμφάνισή της και η Navarino Agora, μια ανοικτή αγορά με επιλεγμένα καταστήματα, χώρους εστίασης και ψυχαγωγίας, υπαίθριο σινεμά και συναρπαστικές εκδηλώσεις.

Το W Navarino δεν είναι βέβαια η μοναδική νέα ηχηρή άφιξη στο Costa Navarino. Στη διπλανή περιοχή Navarino Bay, 1.400 στρεμμάτων, με θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου όπου σήμερα λειτουργεί το signature γήπεδο γκολφ The Bay Course καθώς και το υπόσκαφο The Bay Clubhouse, θα ανοίξει τις πύλες του και το πρώτο Mandarin Oriental της χώρας.

Το νέο ξενοδοχείο αναμένεται να υποδεχτεί για πρώτη φορά επισκέπτες την άνοιξη του 2023 και αποτελεί επένδυση ύψους 75 εκατ. ευρώ περίπου.

Το Mandarin Oriental, Costa Navarino

Με δυναμικότητα 99 δωματίων, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα και μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, το Mandarin Oriental, Costa Navarino θα περιλαμβάνει και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Επιπλέον το ξενοδοχείο θα διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa με πισίνα 25 μέτρων που επεκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο, αλλά και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ..Το spa θα προσφέρει στους επισκέπτες σε ειδικά διαμορφωμένους εσωτερικούς κι εξωτερικούς χώρους, όλες τις signature θεραπείες ευεξίας του Mandarin Oriental.

O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός του ξενοδοχείου , τον οποίο έχει επιμεληθεί το Γραφείο Μελετών Αλέξανδρου Ν. Τομπάζη και το K-Studio, θα είναι σύμφωνος με τις αρχές βιώσιμης ανάπτυξης της Costa Navarino και θα συνδυάζει αρμονικά τις φυτεμένες στέγες που εναρμονίζονται πλήρως με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής, με τη χρήση τοπικών υλικών.

Με στόχο να ενισχύσει περαιτέρω την σφραγίδα της περιοχής της Μεσσηνίας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού για τους λάτρεις του γκολφ, η ΤΕΜΕΣ θα εμπλουτίσει τις υπηρεσίες της και με δύο νέα γήπεδα γκολφ 18 οπών, το International Olympic Academy Golf Course και το The Hills Course, καθώς κι ένα νέο Clubhouse για τους φίλους του ευγενούς αθλήματος στην περιοχή Navarino Hills. Τα νέα γήπεδα, έκτασης 6.366 μέτρων και 6.280 μέτρων αντίστοιχα, είναι σχεδιασμένα από τον δύο φορές πρωταθλητή Masters και θρύλο του Ryder Cup José María Olazábal και εκτείνονται σε 1.250 στρέμματα, σε μία ιδιαίτερη τοποθεσία με πανοραμική θέα στον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου και το Ιόνιο Πέλαγος.

Η λειτουργία των δύο νέων γηπέδων ενισχύει το γκολφ υψηλής ποιότητας που προσφέρει η Costa Navarino, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου της περιοχής, με δεδομένο ότι η υψηλή σεζόν του γκολφ είναι από τον Φεβρουάριο έως τον Απρίλιο και από τον Οκτώβριο έως τον Νοέμβριο, μια παραδοσιακά χαμηλή σε τουριστική ζήτηση περίοδο που θα ενισχυθεί σημαντικά. Συγχρόνως, τα δύο γήπεδα θα αυξήσουν τον συνολικό αριθμό γηπέδων γκολφ της Costa Navarino σε τέσσερα, όλα σε μέγιστη απόσταση 13 χιλιομέτρων μεταξύ τους, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους προορισμούς γκολφ στην Ευρώπη ενώ η ονομασία του πρώτου παγκοσμίως International Olympic Academy Golf Course, αναμένεται να συμβολίσει τη σχέση του αθλήματος με τον Ολυμπισμό, καθώς πρόκειται για τις πλησιέστερες εγκαταστάσεις γκολφ στη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων, την Αρχαία Ολυμπία.

Αυξάνουν οι πτήσεις - Επεκτείνεται η σεζόν

Οι νέες αφίξεις θα συνοδευτούν κι από την χρονική επέκταση της συνδεσιμότητας του προορισμού με αρκετούς ευρωπαϊκούς προορισμούς συμβάλλοντας περαιτέρω στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Για την ακρίβεια μέσα στον Φεβρουάριο θα ξεκινήσουν οι πρώτες πτήσεις της σεζόν, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι την τελευταία εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Για την τρέχουσα χρονιά μάλιστα η αεροπορική εταιρεία Lufthansa αναμένεται να ξεκινήσει για πρώτη φορά απευθείας πτήσεις από το Μόναχο προς την Καλαμάτα, ενισχύοντας σημαντικά τη σύνδεση με τη γερμανική αγορά, ενώ 3 νέα απευθείας δρομολόγια έχει προσθέσει για την περιοχή και η Aegean συνδέοντας την Μεσσηνία με το Ελσίνκι, τις Βρυξέλλες και το Παρίσι. Στην ίδια λογική, έχουν προστεθεί νέες πτήσεις από το αεροδρόμιο Stansted του Λονδίνου από την αεροπορική JET2, καθώς και επιπλέον δρομολόγια από την Πίζα με τη Ryanair.