Σημαντική ανάπτυξη για την αγορά υγρών αποβλήτων – Δεύτερη στη σειρά η Ευρώπη

Η παγκόσμια αγορά διαχείρισης υγρών αποβλήτων αναμένεται να φθάσει τα 199,09 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030 σημειώνοντας σύνθετο ρυθμό ανάπτυξης 4,85%. Σύμφωνα με έρευνα της Straits Research, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης της συγκεκριμένης βιομηχανίας θα είναι η αύξηση του αστικού πληθυσμού κάτι που με τη σειρά του αναδεικνύει την ανάγκη επιτάχυνσης της ανάπτυξης νέων μονάδων επεξεργασίας που απαιτούνται για την διαχείριση υγρών αποβλήτων.

Φλούδες λαχανικών, φακελάκια τσαγιού, φρούτα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από την κουζίνα περιλαμβάνονται στα υγρά απόβλητα. Πρόκειται για οργανικά απόβλητα τα οποίοα είναι συνήθως βαριά λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε υγρασία και μπορούν να διαχωριστούν σε βιοαποδομήσιμα και μη βιοαποδομήσιμα.

Με βάση την υπηρεσία, η αγορά χωρίζεται σε συλλογή και μεταφορά, διάθεση και υγειονομική ταφή, επεξεργασία, διαλογή και αποθήκευση. Η επεξεργασία αναμένεται να κυριαρχήσει στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης υγρών απορριμμάτων.

Ανάλογα με τον τύπο των απορριμμάτων, η αγορά χωρίζεται σε υπολείμματα τροφίμων, κρέας και οστά, ιατρικά απόβλητα, τεμαχισμένο χαρτί, γεωργικά απόβλητα και άλλα. Το τμήμα των απορριμμάτων τροφίμων κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης υγρών απορριμμάτων.

Μέχρι στιγμής, η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην παγκόσμια αγορά διαχείρισης υγρών απορριμμάτων. Η Ευρώπη είναι η δεύτερη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο και αναμένεται να αναπτυχθεί με CAGR 5,23% κατά την περίοδο πρόβλεψης. Λόγω των αυξημένων κυβερνητικών προσπαθειών και των προγραμμάτων που υποστηρίζουν τη διαχείριση αποβλήτων, αρκετές ευρωπαϊκές περιφέρειες συνεισφέρουν και κατέχουν σημαντικό μερίδιο αγοράς.

Οι μεγαλύτεροι παίκτες της παγκόσμιας αγοράς διαχείρισης υγρών απορριμμάτων είναι η Clean Harbors Inc. (Η.Π.Α.), η SUEZ Environment Co. S.A. (Γαλλία), η Veolia Environment S.A. (Γαλλία), η Republic Services Inc. (Η.Π.Α.), η Waste Management Inc. (Η.Π.Α.), η Covanta Energy Corporation (Η.Π.Α.), η Advanced Disposal Services, Inc. (Η.Π.Α.), η Stericycle (Η.Π.Α.), ηProgressive Waste Solution Ltd. (Καναδάς), η Remondis SE & Co. Kg (Γερμανία), η Sampurn(e)arth Environment Solutions Pvt. Ltd. (Ινδία), η Eco Wise Waste Management Pvt. Ltd. (Ινδία), η Waste Ventures India (Ινδία), η Fomento de Construcciones y Contratas (Ισπανία) και η Panda Recycling (Ιρλανδία).

Η ανάγκη ανάπτυξης λύσεων σχετίζεται με τις υποδομές και την χρήση κατάλληλων μορφών ενέργειας αλλά και με την αύξηση της ευαισθητοποίησης του κοινού και των κυβερνήσεων.