Την 1η Ιουνίου το Συνέδριο-Ημερίδα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον»

Πώς οι εταιρείες ενσωματώνουν τα κριτήρια ESG; Ποιες είναι οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες; Πώς οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης διασφαλίζουν την συμμόρφωση με τα διεθνώς αναγνωρισμένα ESG πρότυπα; Ποιοι κλάδοι είναι οι leaders στον τομέα του ESG στη χώρα μας;

Κορυφαίοι παράγοντες της αγοράς, επικεφαλής μεγάλων επιχειρήσεων που στοχεύουν σε ένα ακόμη πιο βιώσιμο μέλλον, αλλά και εκπρόσωποι της πολιτείας θα τοποθετηθούν για μία σειρά καίριων ζητημάτων που αφορούν το ελληνικό επιχειρείν και το μέλλον βιώσιμων και ωφέλιμων για το κοινωνικό σύνολο επενδύσεων, στο συνέδριο-ημερίδα «Βιώσιμη Ανάπτυξη: Περιβάλλον» που θα διεξαχθεί την 1η Ιουνίου 2023 στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το κρίσιμο θέμα της βιωσιμότητας επηρεάζει σημαντικά τις προτεραιότητες της κοινωνίας και της παραγωγικής τάξης, οι οποίες ζητούν οι εταιρείες να εστιάζουν την προσοχή τους στην καινοτομία και τις οικονομικές επιδόσεις, αλλά και στο να γίνουν πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Οι εταιρείες για να είναι βιώσιμες πρέπει να λαμβάνουν επιχειρηματικές αποφάσεις και να προσαρμόζουν τις στρατηγικές τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σημερινού επιχειρηματικού τοπίου. Ταυτόχρονα, πρέπει να δίνουν σημαντική βαρύτητα στα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και σχετικά με τη διακυβέρνηση κριτήρια (ESG). Το ESG δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν τα οικονομικά, τα περιβαλλοντικά και τα κοινωνικά οφέλη, να μετριάσουν τους κινδύνους, να μεγιστοποιήσουν τις ευκαιρίες για ανάπτυξη και να ισοσταθμίσουν επιτυχώς τα οφέλη για τον πλανήτη, τους ανθρώπους και την οικονομία.

Στο συνέδριο θα μιλήσουν ο κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, ο κ. Προκόπης Παυλόπουλος, Τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, η κα. Βασιλική Λαζαράκου, Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ο κ. Θεόδωρος Φορτσάκης, Πρώην Πρύτανης του ΕΚΠΑ και Καθηγητής στη Νομική Σχολή Αθηνών, η κα. Έλενα Αθουσάκη, Επικεφαλής ESG, Βιωσιμότητας και Κλιματικής Αλλαγής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ, ο κ. Αντώνης Μουντούρης, Διευθυντής ΥΑΠ & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ομίλου HELLENiQ ENERGY, ο κ. Σπυρίδων Πασχάλης, CEO ATTICA GROUP, ο κ. Βασίλης Ντουρτόγλου, Καθηγητής, Μέλος Δ.Σ. VIORYL S.A., ο κ. Γιώργος Καραπαναγιώτης, Chief Risk & Compliance Officer της NOVAL PROPERTY, η κα. Λύδα Μοδιάνο, Founder και Αdvisory Board Member της Wide Strategy, η κ. Λιάνα Σταθοπούλου, Εσωτερικός Ελεγκτής – Οικονομολόγος, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, Πρόεδρος ΕΒΕΠ, ο κ. Γιώργος Πατούλης, Περιφερειάρχης Αττικής, ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, Κυβερνήτης Πολιτικής Αεροπορίας, Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, ο κ. Βασίλης Κουφός, Ιδρυτής και Managing Partner της Capa Epsilon, η κ. Ράνια Ασσαριωτάκη, Senior Manager, Sustainability Office of Public Affairs, The American College of Greece, ο κ. Γιώργος Ξηραδάκης, Πρόεδρος 'Ένωσης Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών Στελεχών της Ελληνικής Ναυτιλίας, και ο κ. Ιωάννης Γκόλιας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί από τις 16:00-20:00 στο Ίδρυμα Ευγενίδου, Λ. Συγγρού 387, Παλαιό Φάληρο.

