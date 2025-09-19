Citi Wealth: Η αισιοδοξία επικρατεί στα family offices

Εν μέσω αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, η έκθεση της Citi Wealth διερευνά ζητήματα όπως το επενδυτικό κλίμα, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και οι βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές

Την 2025 Global Family Office Report δημοσιεύει η Citi Wealth, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στον τρόπο σκέψης και τις συμπεριφορές των family offices. Η έκθεση συντάχθηκε από το Global Family Office της Citi Wealth, το οποίο συνεργάζεται με πάνω από 1.800 family offices παγκοσμίως.

Εν μέσω αβεβαιότητας σε ό,τι αφορά στο εμπόριο, τις γεωπολιτικές εντάσεις και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, η έκθεση της Citi Wealth διερευνά ζητήματα όπως το επενδυτικό κλίμα, η διαχείριση χαρτοφυλακίου και οι βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές. Τα ευρήματα της έκθεσης βασίζονται σε μια ετήσια έρευνα, στην οποία συμμετείχε αριθμός ρεκόρ 346 ερωτηθέντων από 45 χώρες. Η έρευνα, η οποία διεξήχθη τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2025, παρουσιάζει πώς έχουν αλλάξει οι προσδοκίες και οι στρατηγικές των επενδυτών μετά την επιβολή δασμών από τις ΗΠΑ στις αρχές του έτους.

Βασικά θέματα που αναδεικνύει η έκθεση:

Η αποφασιστικότητα των επενδυτών παραμένει: Η κατανομή των περιουσιακών στοιχείων παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερή, με τα family offices να μην αναλαμβάνουν σημαντικά νέα ρίσκα και να προχωρούν σε λιγότερες αλλαγές θέσεων σε σχέση με πέρυσι, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει το τοπίο της εμπορικής πολιτικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι μεταξύ όσων προχώρησαν σε αλλαγές θέσεων κυριάρχησαν οι bullish επενδυτές.

Αισιόδοξες προοπτικές: Τα family offices βλέπουν με αισιοδοξία τις 12μηνες αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους, παρά τη διάσταση απόψεων που παρατηρείται σχετικά με το ποιες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άνοδο των αποδόσεων. Τα μέτρα απορρύθμισης που πιθανώς να λάβουν οι ΗΠΑ, οι μειώσεις των επιτοκίων και η πρόοδος που σημειώνει η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξηγήσουν το θετικό κλίμα, σημειώνει η έκθεση.

Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου η απάντηση στην αστάθεια της αγοράς: Οι ανακοινώσεις των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ πυροδότησαν γρήγορες και υπολογισμένες προσαρμογές των χαρτοφυλακίων που στόχο είχαν την ενίσχυση της ανθεκτικότητας, με το 39% των family offices να προκρίνουν την ενεργή διαχείριση χαρτοφυλακίου. Τα family offices στράφηκαν επίσης σε αμυντικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και γεωγραφικών περιοχών, υιοθετώντας παράλληλα στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου.

Ισχυρή δέσμευση για άμεσες επενδύσεις: Το 70% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι συμμετείχαν σε άμεσες επενδύσεις. Από αυτούς, 4 στους 10 δήλωσαν ότι είχαν αυξήσει ή αυξήσει σημαντικά τη δραστηριότητά τους τον τελευταίο χρόνο, γεγονός που καταδεικνύει εμπιστοσύνη στην ικανότητά τους να επιλέγουν επενδύσεις που μπορούν να δημιουργήσουν αποδόσεις.

Γεωπολιτικές ανησυχίες: Οι παγκόσμιες εμπορικές διαμάχες αναδείχθηκαν ως η κορυφαία ανησυχία (60%) για τα family offices, ενώ ακολουθούν οι εντάσεις στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας (43%) και η αναζωπύρωση του πληθωρισμού (37%). Οι γεωπολιτικές εντάσεις και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι κυβερνήσεις για να προσελκύσουν κεφάλαια τροφοδοτούν το ενδιαφέρον των family offices σε ό,τι αφορά στην κατάλληλη τοποθέτηση κεφαλαίων. Παράλληλα, οδηγούν σε αναθεώρηση τα σχέδια των family offices και των μελών των οικογενειών που αντιπροσωπεύουν σε ό,τι αφορά στην επιλογή χώρας κατοικίας και τοποθέτησης των κεφαλαίων τους.

Κενά στην επαγγελματοποίηση- διακυβέρνηση των family offices: Ενώ τα family offices έχουν σημειώσει πρόοδο στην υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στην επενδυτική τους λειτουργίας, απαιτείται περισσότερη βελτίωση στη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, την κυβερνοασφάλεια και τον σχεδιασμό διαδοχής ηγεσίας, αναφέρει η έκθεση.

Outsourcing: Για να διαχειριστούν τις αυξανόμενες ευθύνες τους με οικονομικά αποδοτικό τρόπο, πολλά family offices εξετάζουν την ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτα μέρη (outsourcing), αλλά με το κέντρο λήψης αποφάσεων να παραμένει σε μεγάλο βαθμό εσωτερικά στο family office.

Προώθηση της ανάπτυξης του AI: Το ποσοστό των ερωτηθέντων που ανέφεραν ότι είχαν αναπτύξει Τεχνητή Νοημοσύνη έχει διπλασιαστεί σε σχέση με πέρυσι, ιδίως σε ό,τι αφορά στον αυτοματισμό των λειτουργικών εργασιών και της ανάλυσης επενδύσεων. Ωστόσο, η πλήρης ενσωμάτωση του ΑΙ θα απαιτήσει χρόνο, σημειώνει η έκθεση.

«Αυτές είναι συναρπαστικές εποχές για τα family offices σε παγκόσμιο επίπεδο», σχολιάζει ο Hannes Hofmann, επικεφαλής του Citi Wealth’s Global Family Office Group της Citi Wealth. «Αυτοί οι προηγμένοι επενδυτές βρίσκουν νέους τρόπους για να ανταποκριθούν στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες των οικογενειών που αντιπροσωπεύουν. Η έκθεσή μας για το 2025 υπογραμμίζει τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνονται στις συνεχώς αυξανόμενες προσδοκίες, πώς επαναπροσδιορίζουν τις δραστηριότητές τους και τους τρόπους με τους οποίους δημιουργούν ανθεκτικά χαρτοφυλάκια. Είμαστε περήφανοι που συνεργαζόμαστε μαζί τους, αξιοποιώντας την παγκόσμια εμβέλεια και τους σημαντικούς πόρους που διαθέτει η Citi για να τους βοηθήσουμε να εκμεταλλευτούν πιθανές ευκαιρίες και να επιτύχουν τους φιλόδοξους στόχους τους».

Σχεδόν όλοι οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι ανέμεναν ανοδική πορεία του χαρτοφυλακίου τους κατά το επόμενο έτος - με σχεδόν τέσσερα στα δέκα οικογενειακά γραφεία να αναμένουν αποδόσεις 10% ή περισσότερο. Ωστόσο, το κλίμα απέναντι σε πολλές μεμονωμένες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων ήταν λιγότερο θετικό σε σχέση με την έρευνα του 2024.

«Τα family offices παγκοσμίως παραμένουν ιδιαίτερα επικεντρωμένα στις άμεσες επενδύσεις, καθώς αναζητούν έκθεση στις βασικές τεχνολογίες του αύριο και σε εταιρείες με ελκυστική αξία ανεξαρτήτως τομέα δραστηριότητας», λέει η Dawn Nordberg, Head of Integrated Client Engagement for Citi Wealth. «Διαθέτουμε μια εξειδικευμένη ομάδα που συνεργάζεται με συναδέλφους από το κορυφαίο Investment Banking της Citi. Η αποστολή μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στους πελάτες μας που δραστηριοποιούνται σε family offices να έχουν πρόσβαση σε μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών όπως αύξηση ιδίων κεφαλαίων, αποεπένδυση περιουσιακών στοιχείων και thought leadership σε διάφορους κλάδους και γεωγραφικές περιοχές, για να στηρίξουν τις άμεσες επενδύσεις τους».

Όσον αφορά στους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα family offices, το 70% των ερωτηθέντων ανέφεραν αυτούς που σχετίζονται με τις επενδύσεις, ενώ ακολουθούν οι λειτουργικοί κίνδυνοι (37%) και οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τις οικογένειες που αντιπροσωπεύουν τα family offices (33%). Παράλληλα, ενώ πολλά family offices ανέφεραν ότι ενίσχυσαν τη διαχείριση κινδύνων (risk management), περίπου οι μισοί από τους ερωτηθέντες παραδέχτηκαν ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν κινδύνους που σχετίζονται με τον κυβερνοχώρο, την προσωπική ασφάλεια και τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Οι περιορισμένοι πόροι παραμένουν μια σημαντική πρόκληση, αναφέρει η έκθεση.

«Η έρευνά μας αποκαλύπτει τη συνεχή βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης μεταξύ των family offices, ιδίως στον επενδυτικό τομέα», εξηγεί ο Alexandre Monnier, Head of Global Family Office Advisory for Citi Wealth. «Η έκθεση εντοπίζει επίσης τομείς όπου είναι κρίσιμο να αναπτυχθούν περαιτέρω, όπως είναι η διαχείριση κινδύνων και η απόκτηση ταλέντων για μη επενδυτικές υπηρεσίες. Τα ευρήματά μας μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση της συζήτησης για όσους επιδιώκουν να οργανώσουν και να θεσμοθετήσουν τις δραστηριότητές τους, να προετοιμάσουν τους μελλοντικούς ηγέτες των οικογενειών τους και να διατηρήσουν και να αυξήσουν τον πλούτο των γενεών».