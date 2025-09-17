Δημοσκόπηση Pulse: Πρώτη με double score η ΝΔ - Ποιον θέλουν οι πολίτες για «ηγέτη» της Κεντροαριστεράς

Οι πολίτες αξιολόγησαν τις «επιδόσεις» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών.

Πρώτη με ποσοστό διπλάσιο από του ΠΑΣΟΚ καταγράφεται η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Pulse για λογαριασμό του ΣΚΑΪ ενώ οι πολίτες αξιολόγησαν τις «επιδόσεις» του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, και την καταλληλότητα των πολιτικών αρχηγών.

Στη νέα καταγραφή, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί το σίγουρο διψήφιο προβάδισμα έναντι του εκπορευόμενου ΠΑΣΟΚ, με το «μεγάλο παιχνίδι» να παίζεται ουσιαστικά ανάμεσα στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης.

Τα ποσοστά πρόθεσης ψήφου των πολιτών διαμορφώθηκαν ως εξής:

ΝΔ - 24%

ΠΑΣΟΚ - 11,5%

Πλεύση Ελευθερίας - 8,5%

Ελληνική Λύση - 7,5%

ΚΚΕ - 7%

ΣΥΡΙΖΑ - 6%

ΜέΡΑ25 - 3%

Φωνή Λογικής - 3%

Νίκη - 2,5%

Νέα Αριστερά - 2%\

Κίνημα Δημοκρατίας - 2%

Σπαρτιάτες - 1,5%

Δημοσκόπηση PULSE: «Όχι» σε νέο κόμμα Τσίπρα

Για τη μυθούμενη πια επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην ενεργό πολιτική, με δικό του κόμμα, οι πολίτες δεν φάνηκαν θετικά διακείμενοι. Ενδεικτικά μόλις το 8% είδε το ενδεχόμενο θετικά, ένα 12% το έκρινε ουδέτερα, ενώ το 27% δήλωσε πως θα αδιαφορούσε για ένα κόμμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό, και ένα συντριπτικό 31% το αξιολόγησε αρνητικά.





Σε ερώτηση για τον πολιτικό αρχηγό ικανότερο να εκφράσει τον κεντροαριστερό χώρο, οι περισσότεροι προτίμησαν τον Νίκο Ανδρουλάκη με 16%, ενώ σε μικρή απόσταση πίσω του και μόνο αντίπαλο δέος, τους πολίτες κερδίζει η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 12%.

Στη συνέχεια παρατέθηκαν συγκριτικά οι αξιολογήσεις των πολιτών σχετικά με την πρόσφατη παρουσία και τις εξαγγελίες αντίστοιχα των Μητσοτάκη, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Το 32% έκρινε θετικά τον πρωθυπουργό, μόλις το 19% έκρινε θετικά τον κ. Τσίπρα, ενώ ο κ. Ανδρουλάκης επίσης χαμηλά με 23% θετικές αξιολογήσεις.