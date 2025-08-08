Γερμανία: Δυσαρέσκεια για Μερτς και κυβέρνηση - Μειώνεται το προβάδισμα του CDU/CSU

Έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο πρόσωπο του καγκελάριου όσο και στην ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης να λύσει τα προβλήματα της εποχής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend, σχεδόν 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς.

Έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στο πρόσωπο του καγκελάριου όσο και στην ικανότητα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Γερμανίας να λύσει τα προβλήματα της εποχής καταγράφει η νέα δημοσκόπηση DeutschlandTrend, σχεδόν 100 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων της κυβέρνησης του Φρίντριχ Μερτς.

Στην έρευνα που διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Infratest-dimap για λογαριασμό του πρώτου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, μόνο το 29% των πολιτών δηλώνει ικανοποιημένο από το έργο της κυβέρνησης (-10 από τον προηγούμενο μήνα), ενώ το 69% εκφράζει την δυσαρέσκειά του. Προσωπικά για τον καγκελάριο Μερτς, το 32% εκφράζεται θετικά σχετικά με το έργο του, ενώ πριν από την εκλογή του ως καγκελάριου, το 43% πίστευε ότι θα ήταν ικανός για τον συγκεκριμένο ρόλο. Δυσαρεστημένο, αντιθέτως, δηλώνει το 65% (+12).

Το 61% θεωρεί ότι το στιλ επικοινωνίας του κ. Μερτς δεν είναι πειστικό, με το 34% να εκφράζει αντίθετη γνώμη και μόνο το 26% να πιστεύει ότι ο Φρίντριχ Μερτς είναι άξιος εμπιστοσύνης. Επιπλέον, μόνο το 29% εκτιμά ότι ο σημερινός καγκελάριος μπορεί να οδηγήσει την χώρα ώστε να αφήσει πίσω της την κρίση (-10 μονάδες από ό,τι όταν διεξήχθησαν οι εκλογές).

Σχετικά με την διαχείριση των επιμέρους κρίσεων, το 34% δηλώνει ότι «ο Φρίντριχ Μερτς με πείθει με την πορεία του στον πόλεμο της Ουκρανίας», το 66% πιστεύει ότι «η κυβέρνηση θα έπρεπε να ασκεί μεγαλύτερη πίεση στην ισραηλινή κυβέρνηση προκειμένου να αλλάξει την στάση της στην Λωρίδα της Γάζας» και το 52% θεωρεί «ορθό το πόσο ξεκάθαρα εκφράζεται ο Φρίντριχ Μερτς για την παράτυπη μετανάστευση». Το 65% εκφράζει την «μεγάλη ανησυχία» του για τις συνέπειες που θα έχει η τελωνειακή πολιτική των ΗΠΑ στην γερμανική οικονομία.

Στο ερώτημα της πρόθεσης ψήφου, η Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) προηγείται με ποσοστό 27% (-3 από την προηγούμενη μέτρηση), ακολουθεί η Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD) με 24% (+1), ενώ το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) βρίσκεται στην τρίτη θέση με 13% και χωρίς μεταβολή. Οι Πράσινοι παραμένουν στο 12% και η Αριστερά στο 10%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ