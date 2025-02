Προς αναλογική απάντηση στους δασμούς Τραμπ η ΕΕ – Έκτακτη συνεδρίαση των υπ. Εμπορίου

Η ΕΕ αντιδρά στους αμερικανικούς δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο. «Θα απαντήσουμε στον Τραμπ» διαμηνύει η Λάιεν.

Υπό την «απειλή» των αμερικανικών δασμών 25% στις εξαγωγές χάλυβα και αλουμινίου από Ντόναλντ Τραμπ, οι υπουργοί Εμπορίου της ΕΕ θα συνεδριάσουν εκτάκτως την Τετάρτη μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Κομισιόν θα επιδιώξει να μετρήσει τις απόψεις των 27 μελών της ΕΕ στη διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στις 17:00 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας), ενώ η ίδια η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη, προσθέτοντας πως η ΕΕ δεν θα μείνει άπραγη.

«Οι δασμοί είναι φόροι - κακοί για τις επιχειρήσεις, ακόμη χειρότεροι για τους καταναλωτές. Οι αδικαιολόγητοι δασμοί στις εξαγωγές της ΕΕ δεν θα μείνουν αναπάντητοι — θα πυροδοτήσουν σταθερά και αναλογικά αντίμετρα» υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν.

«Η ΕΕ θα ενεργήσει για να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές μας» έσπευσε να συμπληρώσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Οι ΗΠΑ θα τροφοδοτήσουν τον πληθωρισμό με την κίνησή τους να επαναλάβουν τους δασμούς στις εισαγωγές αλουμινίου και χάλυβα», δήλωσε την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς.

Οι δασμοί είναι ένα lose - lose σενάριο, αλλά η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην εξεύρεση μιας αμοιβαία επωφελούς λύσης με τις ΗΠΑ το συντομότερο δυνατό, όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου.

«Η ΕΕ στέκεται ενωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων της», τονίζει με ανάρτησή του στο «Χ», ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά την απόφαση των ΗΠΑ να επιβάλουν δασμούς στο χάλυβα και το αλουμίνιο.

«Στηρίζω πλήρως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη διασφάλιση μιας σταθερής και αναλογικής απάντησης στους αδικαιολόγητους δασμούς. Η ΕΕ στέκεται ενωμένη στην υπεράσπιση των συμφερόντων των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και των πολιτών της. Είμαστε ένας αξιόπιστος και προβλέψιμος εταίρος. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα δίκαιο παγκόσμιο εμπόριο», αναφέρει στη δήλωσή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

