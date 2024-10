Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση Γεραπετρίτη - Πάιατ

Συνάντηση εργασίας με τον Τζέφρι Πάιατ, με αρμοδιότητα τους ενεργειακούς πόρους, ο οποίος βρίσκετα στην Αθήνα, είχε νωρίτερα σήμερα ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Συνάντηση εργασίας με τον βοηθό υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αρμοδιότητα τους ενεργειακούς πόρους, Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος βρίσκετα στην Αθήνα, είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στην πλατφόρμα X.

FM George Gerapetritis’ mtg w/ U.S. Assistant Secretary of State for Energy Resources, Geoffrey R. Pyatt @AsstSecENR tdy in #Athens

Συνάντηση ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη με Βοηθό Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, για τους ενεργειακούς πόρους, Geoffrey R. Pyatt σήμερα στην Αθήνα pic.twitter.com/D8DxlakQD9

