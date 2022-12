Η ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας- Αλβανία και Δυτ. Βαλκάνια στο επίκεντρο της συνάντησης Ν. Δένδια με την ΥΠΕΞ της Αλβανίας

Η ενδυνάμωση των σχέσεων Ελλάδας- Αλβανίας και η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, με την ομόλογο του, της Αλβανίας, Όλτα Χάκα (Olta Xhaçka) για διευρυμένες συνομιλίες, στο υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως τόνιζαν διπλωματικές πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία έλαβε χώρα λίγες ημέρες πριν από τη μετάβαση του πρωθυπουργού στην Αλβανία, έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων για τους τρόπους περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς.

«Στο πλαίσιο αυτό έλαβε χώρα και πολιτική συζήτηση για το ζήτημα της οριοθέτησης της ΑΟΖ μεταξύ των δύο χωρών στο πλαίσιο της κατ' αρχήν συμφωνίας των δύο πλευρών για παραπομπή του ζητήματος στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης», ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Επίσης, «εξετάσθηκε η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, ενόψει και της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων», που θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα, στις 6 Δεκεμβρίου.

I welcomed to @GreeceMFA #Albania counterpart @xhacka_olta. Enhancing 🇬🇷-🇦🇱 relations, #WesternBalkans European perspective on the agenda of the meeting. pic.twitter.com/czpr5iFe0Q

— Nikos Dendias (@NikosDendias) December 2, 2022