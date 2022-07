Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών μίλησε για «τουρκική μειονότητα» στη Θράκη

Στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, στη Θράκη.

Ακόμα μια πρόκληση προς την Ελλάδα σημείωσε η κυβέρνηση της Τουρκίας, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης του Τούρκου υφυπουργού Εξωτερικών, Γιαβούζ Σελίμ Κιράν, στη Θράκη.

Σε συνάντηση του με τον αποκαλούμενο «μουφτή» της Κομοτηνής, Ιμπραήμ Σερίφ, ο Κιράν ανέφερε με ανάρτηση του στο Twitter πως «συζητήσαμε τις προσπάθειες τους για την προστασία και την ανάδειξη των εθνικών και θρησκευτικών αρχών της τουρκικής μειονότητας».

We met with İbrahim Şerif, Mufti of #Komotini, Chairman of the Advisory Board, at our Consulate General.

We commend his efforts to protect and promote the national and religious values of the Turkish Minority.

We will continue to support the rights of our kinsmen.🇹🇷 pic.twitter.com/f8msZb6cRt

— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) July 24, 2022