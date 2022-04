Δένδιας: Με τον νέο πρέσβη της Αλγερίας συναντήθηκε ο υπ. Εξωτερικών

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συνάντηση με τον νέο πρέσβη της Αλγερίας, Mahieddine Djeffal, πραγματοποίησε ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Συναντήθηκα με τον νέο Πρέσβη της Αλγερίας M.Djeffal @GreeceMFA. Συζητήσαμε για τις διμερείς σχέσεις & τις περιφερειακές εξελίξεις - Ι met with new #Algeria Ambassador Mahieddine Djeffal @GreeceMFA to discuss bilateral relations & regional developments. pic.twitter.com/p4vQhgNbXZ

— Nikos Dendias (@NikosDendias) April 29, 2022