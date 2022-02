ΝΑΤΟ για Ουκρανία: «Η Ρωσία συνεχίζει την ανάπτυξη στρατευμάτων» - Η Μόσχα μιλά για απομάκρυνση εξοπλισμού 

Νέες αιχμές κατά της Ρωσίας για διατήρηση της έντασης στα σύνορα με την Ουκρανία αφήνει το NATO, την ώρα που η Μόσχα υποστηρίζει πως συνεχίζει την απομάκρυνση στρατιωτικού εξοπλισμού από την ουκρανική μεθόριο.

Μιλώντας στις Βρυξέλλες, ο γενικός γραμματέας του NATO, Γενς Στόλτενμπεργκ, ανέφερε πως «δεν βλέπουμε μέχρι στιγμής καμία κίνηση αποκλιμάκωσης από την πλευρά της Ρωσίας. Αντίθετα, συνεχίζεται η ανάπτυξη των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία», όπως υποστήριξε ο Νορβηγός αξιωματούχος.

Ο ίδιος τόνισε πως «εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία θα πληρώσει μεγάλο τίμημα», προσθέτοντας πως το NATO θα «συνεχίσει να αποκαλύπτει τα σχέδια και τις δράσεις της Ρωσίας ώστε να κάνουμε δυσκολότερή τη λήψη επιθετικότερων δράσεων κατά της Ουκρανίας».

Ακόμα, ο κ. Στόλτενμπεργκ συμπλήρωσε ότι το ΝΑΤΟ παραμένει έτοιμο για συζητήσεις και διπλωματική λύση στην κρίση, αλλά «προετοιμαζόμαστε και για τα χειρότερα».

"If Russia invades Ukraine they will pay a high price" says NATO secretary general Jens Stoltenberg, adding that NATO will continue to "expose Russia's plans and actions to make it harder for them to conduct aggressive action against Ukraine".#KayBurley: https://t.co/NElII4oNoc pic.twitter.com/hiZH4CRAkA

— Sky News (@SkyNews) February 16, 2022