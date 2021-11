Παραδόθηκαν 150.000 εμβόλια από τον Νίκο Δένδια στην Γκάνα

Πραγματοποιήθηκε η παράδοση 150.000 εμβολίων κατά του κορονοϊού στην Άκκρα, από τον υπουργό Εξωτερικών, Νίκο Δένδια, ως έκφραση της αλληλεγγύης της Ελλάδας στη Γκάνα και τον λαό της.

«Αυτή είναι η συνεισφορά μας, για να σας βοηθήσουμε να αντιμετωπίσετε την πανδημία του κορονοϊού, η οποία είναι κοινή για όλους», ανέφερε ο υπουργός Εξωτερικών, σε δήλωσή του μετά την παράδοση των εμβολίων. «Αν δεν μοιραστούμε τους πόρους μας σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Ελπίζω, και είμαι βέβαιος, ότι θα αξιοποιηθούν σωστά», πρόσθεσε.

Ο Νίκος Δένδιας παρέδωσε τα εμβόλια στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων Εξωτερικών και Υγείας της Γκάνα.

«Η Ελλάδα στηρίζει ενεργά τη Γκάνα στην καταπολέμηση της πανδημίας», αναφέρει, σε ανάρτησή του στο twitter, το υπουργείο Εξωτερικών.

Επίσκεψη στο ελληνικό σχολείο Γκάνας

Ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, κατά την παραμονή του στην Γκάνα, επισκέφθηκε και το ελληνικό σχολείο Αγίου Νικολάου.

Σε δηλώσεις του, μετά την επίσκεψη, ο ίδιος συνεχάρη το Ίδρυμα Τσάκου για το έργο του στην Άκκρα της Γκάνας, καθώς και την Εταιρεία «Μυτιληναίος» για την τεράστια συμμετοχή της. Όπως είπε, δίνουν «ένα πολύ περήφανο παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας σε μια άλλη Ήπειρο, η οποία στον χάρτη φαίνεται μακριά, αλλά αν είστε εδώ, φαίνεται πολύ κοντά στη δική μας».

