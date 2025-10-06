Στη Βουλή σήμερα το προσχέδιο του προϋπολογισμού - Η υψηλή ανάπτυξη και τα μεγάλα στοιχήματα

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού.

Κατατίθεται σήμερα στη Βουλή από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού.

Ο πήχης της ανάπτυξης τοποθετείται το 2026 στα επίπεδα του 2,4%, καθώς το οικονομικό επιτελείο «ποντάρει» στην πλήρη υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης που θα οδηγήσει στο μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα (ΠΔΕ) της τελευταίας 16ετίας).

Διαβάστε αναλυτικά εδώ.

Το προσχέδιο ενσωματώνει μόνιμες μειώσεις φόρων και εισοδηματικές ενισχύσεις ύψους 1,76 δισ. ευρώ για το επόμενο έτος με την πίτα να μοιράζονται κυρίως φορολογούμενοι με παιδιά, νέοι ηλικίας έως 30 ετών, οι έχοντες μεσαία και υψηλότερα εισοδήματα και οι ένστολοι.

Επίσης, θα προβλέπει μεγαλύτερο πρωτογενές πλεόνασμα για φέτος σε σχέση με το αναθεωρημένο στόχο 3,2% του ΑΕΠ λόγω της υπεραπόδοσης των φορολογικών εσόδων ανοίγοντας έτσι παράθυρο για ένα έξτρα πακέτο παροχών το 2026, το οποίο θα αποκαλυφθεί τον Απρίλιο όταν η Eurostat θα έχει πιστοποιήσει το πρωτογενές πλεόνασμα του 2025 και θα έχει ξεκαθαρίσει το μέγεθος του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου. Κάτι ανάλογο δηλαδή με αυτό που έγινε φέτος, όταν επιβεβαιώθηκε η υπεραπόδοση του 2024 και εξαγγέλθηκαν τον Απρίλιο μέτρα 1,1 δισ. ευρώ, για το επίδομα 250 ευρώ των χαμηλοσυνταξιούχων και την επιστροφή ενός ενοικίου που θα καταβληθούν στα τέλη Νοεμβρίου και την αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το 2026 η κυβέρνηση καλείται να κερδίσει ένα δύσκολο στοίχημα. Θα πρέπει να υλοποιήσει το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα από την περίοδο που ξέσπασε η κρίση, συνολικού ύψους 16,7 δισ. ευρώ με τη χρηματοδότηση να έρχεται τόσο από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) όσο και από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), το οποίο κλείνει οριστικά στο τέλος του 2026.

Ειδικότερα, το 2026, προβλέπεται να διατεθούν 16,719 δισ. ευρώ μέσω του ΠΔΕ, και ειδικότερα:

- 6,2 δισ. ευρώ σε συγχρηματοδοτούμενα έργα,

- 3,3 δισ. ευρώ σε έργα που θα χρηματοδοτηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους και

- 7,219 δισ. ευρώ σε έργα και δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αυτό το πρόγραμμα δίνει και την πεποίθηση πως θα είναι ισχυρή η ανάπτυξη και έτσι θα τροφοδοτήσει το πλεόνασμα και το χώρο για νέες παροχές. Ωστόσο όπως προειδοποίησαν πηγές της ΕΕ αυτό το διάστημα δίδεται μία τελευταία ευκαιρία με την μεγάλη αναθεώρηση του Ταμείου Ανάκαμψης για να αξιοποιηθεί πλήρως, δηλαδή, να μη χαθούν κοινοτικά κονδύλια, ειδικά στο σκέλος των επιδοτήσεων των 18 δισ. ευρώ που δεν χτυπάνε στο χρέος. Ο χρόνος τελειώνει τελεσίδικα στις 31 Αυγούστου του 2026 και δεν υπάρχει καμία περίπτωση για παράταση, ανέφεραν.

Εξήγησαν επίσης οι ίδιες πηγές πως εξίσου σημαντικό είναι να μην υπάρξει «ατύχημα» και έργα μείνουν εκτός Ταμείου Ανάκαμψης και εκτός ΕΣΠΑ. Αυτό μπορεί να συμβεί -λόγου χάριν- αν μία επένδυση που αποφασισθεί πως θα παραμείνει «εντός» του Ταμείου Ανάκαμψης στην παρούσα αναθεώρηση παρά τις καθυστερήσεις αρχίσει όντως να τρέχει με επιδοτήσεις από το Ταμείο και τελικά δεν προλαβαίνει την προθεσμία του επόμενου Αυγούστου. Σε αυτό το σενάριο δεν μπορεί να μπει στο ΕΣΠΑ, εξηγούν οι ίδιες πηγές, γιατί τότε θα θεωρηθεί διπλή χρηματοδότηση (που δεν επιτρέπεται) και έχει δύο επιλογές: είτε δεν θα γίνει το έργο, είτε θα χρηματοδοτηθεί από το εθνικό ΠΔΕ. Δηλαδή, αν γίνει θα καλυφθεί το κόστος από τον κρατικό προϋπολογισμό με ό,τι επιπτώσεις θα έχει αυτό όχι μόνο σε αναπτυξιακό αλλά και σε δημοσιονομικό επίπεδο…