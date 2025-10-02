Οικονομία | Ελλάδα

Δεύτερη σύσκεψη κυβέρνησης - βιομηχάνων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

Έγινε εκ νέου ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και η κυβέρνηση επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα, πριν προβεί στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες.

Σύσκεψη, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, πραγματοποιήθηκε σήμερα, με τη συμμετοχή των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και των υφυπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου.

Από την πλευρά της βιομηχανίας στη σύσκεψη μετείχε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, αντιπροσωπεία του Συνδέσμου, καθώς και η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη. Είναι η δεύτερη κατά σειρά σύσκεψη η οποία πραγματοποιείται με θέμα τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας.

Έγινε εκ νέου ανταλλαγή απόψεων για το θέμα αυτό και η κυβέρνηση επιφυλάχθηκε να μελετήσει περαιτέρω το ζήτημα, πριν προβεί στις όποιες σχετικές πρωτοβουλίες.

