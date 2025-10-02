Focus Bari: Μόνο 1 στους 4 Έλληνες πιστεύει ότι μπορεί να ανταπεξέλθει σε προσωπική οικονομική κρίση

Έξι στους δέκα πολίτες παγκοσμίως θεωρούν ότι οι χώρες τους κινούνται σε λάθος κατεύθυνση, με την απαισιοδοξία στην Ελλάδα να είναι ακόμα πιο έντονη, καθώς η παγκόσμια κρίση εμπιστοσύνης και η αυξανόμενη κρίση στα νοικοκυριά, δημιουργεί ένα κλίμα αβεβαιότητας για τις εθνικές οικονομίες και τους πολίτες.

Σύμφωνα με την Διεθνή Έρευνα «Global Public Confidence» που πραγματοποιήθηκε σε 21 χώρες από το Δίκτυο IRIS και την Focus Bari για την Ελλάδα, τα ευρήματα της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα δημοσίευση: «Παγκόσμιες Αντιλήψεις και προβληματισμοί για την Oικονομία: Τάσεις και Προκλήσεις», αφού συνδυάστηκαν με ελληνικά δεδομένα από την YouGov Profiles, αποκαλύπτουν τα εξής:

Παγκόσμια ύφεση και αβεβαιότητα: Ένας στους δύο βλέπει την εθνική του οικονομία να εξασθενεί, με την ανησυχία στην Ελλάδα να είναι πιο διάχυτη, με την πλειοψηφία να δηλώνει ότι βιώνει ήδη ύφεση.

Πίεση στα νοικοκυριά – περικοπές στην καθημερινότητα: Το υψηλό κόστος ζωής οδηγεί σε παγκόσμιες περικοπές, κυρίως ρούχα, φαγητό έξω και τρόφιμα, με έναν στους δύο πολίτες παγκοσμίως να «κόβει» την αγορά τροφίμων. Αν και κοινό φαινόμενο, η ένταση διαφέρει ανά χώρα, με την Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τις μεγαλύτερες περικοπές, με το ποσοστό να φτάνει το 72%,

Χαμηλή αυτοπεποίθηση και ανασφάλεια των Ελλήνων: Μόνο ένας στους τέσσερις Έλληνες δηλώνει, ότι μπορεί να αντεπεξέλθει σε προσωπική οικονομική κρίση, ενώ 7 στους 10 δηλώνουν πιο προσεκτικοί από ποτέ στη διαχείριση των οικονομικών τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, Ελλάδα και Τουρκία δηλώνουν «πρωταθλήτριες» στην οικονομική πίεση των νοικοκυριών με το ποσοστό τους να φτάνει το 90%.