Ηλεκτρισμός: Ρεκόρ 10ετίας για τη ζήτηση τον Ιούλιο – Ιστορικό υψηλό για ΑΠΕ & αέριο

Η συνολική εγχώρια ζήτηση έφτασε τις 6,498 GWh, σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank, μεγαλύτερη σε μηνιαία βάση για τα τελευταία 10 χρόνια. Ρεκόρ μηνιαίας παραγωγής από ΑΠΕ (2,871 GWh) και ορυκτό αέριο (2,494 GWh).

Αποτύπωμα στη ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια είχαν τον Ιούλιο οι υψηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν για ένα περίπου 10ήμερο, καθώς σύμφωνα με ανάλυση του Green Tank είχαν ως συνέπεια η συνολική εγχώρια ζήτηση να καταγράψει υψηλό δεκαετίας.

Πιο συγκεκριμένα, διαμορφώθηκε στις 6,498 GWh (Γιγαβατώρες), καταγράφοντας αποτελώντας όπως είναι φυσικό και τη μεγαλύτερη «επίδοση» για το 2025. Ήταν αυξημένη κατά 27% σε σχέση με τον Ιούνιο και πολύ κοντά στην εγχώρια ζήτηση του Ιουλίου 2024 (0.7% αύξηση).

Τον Ιούλιο 2025, οι ΑΠΕ (κυρίως αιολικά και φωτοβολταϊκά) ήταν στην πρώτη θέση της ηλεκτροπαραγωγής με 2,871 GWh και ιστορικό υψηλό ποσοστό. Σε σχέση με τον Ιούνιο 2025 σημείωσαν αύξηση κατά 14%, ενώ σε σχέση με τον περσινό Ιούλιο αυξήθηκαν κατά 8%.

Το ορυκτό αέριο ήταν στη δεύτερη θέση μετά τις ΑΠΕ με 2,494 GWh, καταγράφοντας επίσης υψηλό δεκαετίας. Σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα αυξήθηκε κατά 22%, αλλά ήταν κοντά στα επίπεδα του περσινού Ιουλίου (3.5% αύξηση).

Καθαρές εξαγωγές για 3ο συνεχόμενο μήνα

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά συνέχισαν την ανοδική πορεία που είχαν ξεκινήσει τον Απρίλιο φτάνοντας τις 408 GWh, καταγράφοντας έτσι αύξηση 16% σε σχέση με τον Ιούνιο και υψηλό για το 2025. Ωστόσο, παραμένουν σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα με μείωση κατά 8% σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.

Ο λιγνίτης έφτασε τις 326 GWh και την τρίτη υψηλότερη τιμή για το 2025 μετά τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Ωστόσο, βρέθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα κατά 16% από τον Ιούλιο 2024.

Στο ισοζύγιο διασυνδέσεων, η Ελλάδα τον Ιούλιο παρέμεινε για τρίτο συνεχόμενο μήνα σε εξαγωγική θέση με καθαρές εξαγωγές -180 GWh, μειωμένες κατά 17% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Η μέση τιμή στην χονδρεμπορική αγορά ενέργειας τον Ιούλιο 2025 διαμορφώθηκε στα 100.6 €/MWh, καταγράφοντας αύξηση 18% σε σχέση με τον Ιούνιο αλλά πτώση 26% σε σχέση με την αντίστοιχη μέση μηνιαία τιμή του προηγούμενου έτους.

Η εικόνα για το 7μηνο

Για τους πρώτους επτά μήνες του 2025, η εγχώρια ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ήταν 33,526 GWh, αυξημένη κατά μόλις 0.8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αξιοσημείωτη είναι ωστόσο η αύξηση της εγχώριας παραγωγής (από 33,398 GWh το 2024 σε 35,223 GWh το 2025, αύξηση 5.5%).

Οι ΑΠΕ είχαν το μεγαλύτερο μερίδιο στην κάλυψη της ζήτησης με 45.7%, που ήταν και το μεγαλύτερο μερίδιο την τελευταία δεκαετία για τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Το ορυκτό αέριο βρέθηκε δεύτερο, καλύπτοντας 40% της ζήτησης και σημειώνοντας επίσης υψηλό δεκαετίας για το μερίδιο κάλυψης της ζήτησης τους πρώτους επτά μήνες.

Στην τρίτη θέση βρέθηκε το πετρέλαιο με μερίδιο 6.4% στο σύνολο της ζήτησης (και 91% στα μη διασυνδεδεμένα νησιά). Ακολούθησαν τα μεγάλα υδροηλεκτρικά με μερίδιο 5.6%, και τελευταίος ο λιγνίτης με μερίδιο 5.2%, και χαμηλό δεκαετίας στους επτά πρώτους μήνες του έτους.

Η σύγκριση με το 2024

Συγκρίνοντας το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος του 2025 με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, το ορυκτό αέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 1,839 GWh. Το ίδιο διάστημα, στο ισοζύγιο διασυνδέσεων σημειώθηκε μετάβαση από καθαρές εισαγωγές σε καθαρές εξαγωγές και αύξηση κατά 1,364 GWh αθροιστικά για τους πρώτους επτά μήνες του έτους.

Η ζήτηση αυξήθηκε κατά 250 GWh, ενώ αύξηση σημείωσαν και οι ΑΠΕ κατά 302 GWh, χάρη στην αύξηση των τελευταίων δύο μηνών. Το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά 3 GWh, κυρίως λόγω της αύξησης του Ιουλίου 2025 σε σχέση με τον Ιούλιο 2024.

Τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και ο λιγνίτης μειώθηκαν το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2024, κατά 385 GWh και 146 GWh αντίστοιχα.

Παρατηρούμε ότι η τεράστια αύξηση του αερίου τους πρώτους επτά μήνες (+1,839 GWh) διοχετεύθηκε κατά βάση στην αύξηση των καθαρών εξαγωγών (+1,364 GWh) και δευτερευόντως για να αντισταθμίσει τη μείωση της παραγωγής από μεγάλα υδροηλεκτρικά (-384 GWh), τη μικρή αύξηση της ζήτησης (+250 GWh), και τη μειωμένη λιγνιτική παραγωγή (-146 GWh).

Όσον αφορά την αύξηση των ΑΠΕ, αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη παραγωγή των φωτοβολταϊκών που αντιστάθμισε τη μειωμένη αιολική παραγωγή το 2025 σε σχέση με το 2024. Ενδεικτικά, η παραγωγή από φωτοβολταϊκά υψηλής τάσης τους πρώτους επτά μήνες του έτους ήταν αυξημένη κατά 1,255 GWh, ενώ η παραγωγή από αιολικά υψηλής τάσης ήταν μειωμένη κατά 925 GWh.

Άλμα στις περικοπές

Βάσει του συνδυασμού των προβλέψεων που εμφανίζονται στις επιλύσεις ISP2 και ISP3 του ΑΔΜΗΕ, οι περικοπές από ΑΠΕ τον Ιούλιο έφτασαν τις 58 GWh, δηλαδή στο 2% της συνολικής παραγωγής ΑΠΕ, σημειώνοντας τις χαμηλότερες περικοπές από τον Μάρτιο. Συγκριτικά, οι αντίστοιχες περικοπές του Ιουλίου 2024 ήταν 32.1 GWh, δηλαδή το 1.2% της αντίστοιχης μηνιαίας παραγωγής ΑΠΕ.

Οι περισσότερες περικοπές τον Ιούλιο σημειώθηκαν μεταξύ 10 το πρωί και 3 το μεσημέρι, ενώ η μέρα με τις υψηλότερες περικοπές ήταν η Κυριακή 13 Ιουλίου 2025, με συνολικές περικοπές ΑΠΕ 19.35 GWh.

Αθροιστικά, τους πρώτους επτά μήνες του 2025, απορρίφθηκαν 1,385 GWh ή 8.3% της συνολικής παραγωγής από ΑΠΕ, υπερδιπλάσια ποσότητα από τις περικοπές ΑΠΕ την ίδια περίοδο του 2024 (585 GWh).