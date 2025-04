Παπαθανάσης: Το 16%- 17% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης οδεύει για σημαντικά έργα

Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας με το περιοριστικό όριο δαπανών, αλλά και για την κλιματική κρίση με τα ασύμμετρα γεγονότα και τις φυσικές καταστροφές.

Οι υποδομές και όλα τα κοινωνικά προγράμματα αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της μέριμνας της πολιτείας για την καθημερινότητα των πολιτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Αυτό ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στο συνέδριο του Economist «Greece Transportation and Infrastructure Summit- Priorities for connectivity in Europe».

Ο κ. Παπαθανάσης έκανε λόγο για το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας με το περιοριστικό όριο δαπανών, αλλά και για την κλιματική κρίση με τα ασύμμετρα γεγονότα και τις φυσικές καταστροφές. Για το δεύτερο, είπε ότι το κονδύλι διπλασιάστηκε από τα 300 εκατ. ευρώ στα 600 εκατ. ευρώ και ειδικά για το 2024 ανήλθε σε 750 εκατ. ευρώ. Αναφέρθηκε, επίσης, στην πρόσφατη υπογραφή για ποσά 1,3 δισ. ευρώ για σιδηροδρομικά και οδικά έργα στη Θεσσαλία λόγω του «Ντάνιελ». Με ανακατεύθυνση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, το ΕΣΠΑ 2021- 2027 και εθνικούς πόρους.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό, το 16%- 17% των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης οδεύει για σημαντικά έργα, όπως ο Ε65, ο ΒΟΑΚ, τα λεωφορεία και οι οδικές παρεμβάσεις. Ανέφερε ότι διατίθενται άνω των 9 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους (1,1 δισ. ευρώ έργα ΣΔΙΤ), 4 δισ. ευρώ από τομεακά προγράμματα για έργα υποδομών και μεταφορών και 4 δισ. ευρώ από περιφερειακά προγράμματα.

Από το ίδιο πάνελ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Ελλάδα Μαριάννα Ναθαναήλ, είπε ότι διαχρονικά η ΕΤΕπ αποτελεί την τράπεζα των υποδομών. Από το πρώτο έργο το 1963, την εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου, σε έργα οδοποιίας, αεροδρόμια, τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου και το μετρό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με τις επεκτάσεις τους. Παράλληλα, υπάρχει και το θέμα της ενεργειακής αυτονομίας, με τις διασυνδέσεις της ηπειρωτικής χώρας με την Κρήτη και τις Κυκλάδες και τώρα με τη Ρόδο και το Βόρειο Αιγαίο.

Σύμφωνα με την κ. Ναθαναήλ, παρέχεται τεχνική βοήθεια στην ΕΥΔΑΠ για τους υδάτινους πόρους και θα εξεταστεί εάν χρειαστεί και για τις υποδομές στον σιδηρόδρομο, ενώ θα υπάρξει εστίαση και στις κοινωνικές υποδομές, σε στέγαση, νοσοκομεία και εκπαίδευση. Και, τέλος, συγχρηματοδοτούνται έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ Κωνσταντίνος Μακέδος, μίλησε για το σημαντικό αναπτυξιακό αποτύπωμα που αφήνουν οι υποδομές στη χώρα. Είπε ότι έχει σημασία η καταγραφή των υποδομών που έμειναν πίσω λόγω της κρίσης, ο έλεγχος και η συντήρησή τους. Παράλληλα, απαιτούνται πρόσθετα έργα για τις φυσικές καταστροφές, με τον συνδυασμό των υφιστάμενων και των νέων έργων που θα προκηρυχθούν. Σύμφωνα επίσης με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ, με στοιχεία του 2024 εκδόθηκαν από το Ταμείο εγγυητικές επιστολές άνω των 200 εκατ. ευρώ, μέσω των οποίων συμβασιοποιήθηκαν έργα άνω των 10 δισ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ