Λαγκάρντ: Η ΕΚΤ ελπίζει να πιάσει τον στόχο του 2% το 2025

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι κοντά στον στόχο του 2% για τον πληθωρισμό, σύμφωνα με την πρόεδρο της τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ.

«Έχουμε κάνει σημαντική πρόοδο το 2024 όσον αφορά τη μείωση του πληθωρισμού και ελπίζουμε ότι το 2025 θα είναι το έτος κατά το οποίο θα είμαστε στον στόχο όπως εκτιμούσαμε και όπως είχε προγραμματιστεί στη στρατηγική μας», αναφέρει σε ανάρτηση στο X.

«Φυσικά θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε ότι ο πληθωρισμός θα σταθεροποιηθεί βιώσιμα σε αυτόν τον μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%», προσθέτει.

