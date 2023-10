Νέα παρέμβαση της Κίνας στη χρηματιστηριακή αγορά - Θα έχει αντίκτυπο;

Νέα παρέμβαση στη χρηματιστηριακή αγορά πραγματοποίησε η Κίνα, με το κρατικό ταμείο διαχείρισης πλούτου να αυξάνει το μερίδιό του στις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, για πρώτη φορά από το 2015. Η κίνηση, ωστόσο, δείχνει να έχει περιορισμένο αντίκτυπο.

Νέα παρέμβαση στη χρηματιστηριακή αγορά πραγματοποίησε η Κίνα, με το κρατικό ταμείο διαχείρισης πλούτου να αυξάνει το μερίδιό του στις μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας, για πρώτη φορά από το 2015. Η κίνηση, ωστόσο, δείχνει να έχει περιορισμένο αντίκτυπο.

Το κρατικό fund Central Huijin Investment αγόρασε μετοχές αξίας περίπου 65 εκατ. δολαρίων στις Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank Corp. και Industrial and Commercial Bank of China και δεσμεύτηκε ότι θα συνεχίσει να αυξάνει τις τοποθετήσεις του το επόμενο εξάμηνο.

Το ταμείο διαχείρισης πλούτου έχει ιστορικό παρέμβασης σε καιρούς ακραίας μεταβλητότητας, αγοράζοντας μετοχές μετά το σκάσιμο της φούσκας το 2008 και το 2015. Αυτή την περίοδο, η ανησυχία μεταξύ των επενδυτών δεν είναι οι πολύ υψηλές αποτιμήσεις αλλά το εάν η κυβέρνηση θα κάνει αρκετά για να στηρίξει την οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι οι αγορές μπορεί να μην επαρκούν για να στηρίξουν την αγορά χωρίς μια σημαντική ένεση ρευστότητας.

Η ιστορία δείχνει ότι ορισμένες προηγούμενες παρεμβάσεις παρείχαν μόνο βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Το 2015, ο CSI 300 σημείωσε βραχυπρόθεσμο ράλι προτού χάσει πάνω από το 20% της αξίας του τους επόμενους μήνες.

Ωστόσο, ο χρηματοοικονομικός δείκτης CSI 300 σημείωσε άνοδο 1,2%. Η China Construction Bank σημείωσε άνοδο 2,2%, ενώ η ICBC αναρριχήθηκε 1,9%.